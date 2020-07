'Nije mogla postići orgazam sa mnom pa se poseksala s bivšim dečkom i zatrudnjela'

Ja sam 30-godišnji momak i bio sam djevac, sve dok nisam upoznao jednu djevojku na online stranicama. Živi u Rumunjskoj, ima 28 godina i majka je troje djece, a svi imaju različite tate. Zaljubili smo se vrlo brzo i željeli smo se vjenčati. Proveli smo sate zajedno na FaceTimeu. Rekla mi je da voli moje lice, moj smisao za humor i mišićavo tijelo. Nakon šest mjeseci naše veze, za vikend je doletjela u London, a dane smo provodili u razgledavanju i noći u hotelu. Osjećao sam se tako posebno. Tog petka navečer smo se samo poljubili i dodirnuli, ali imali smo seks u subotu navečer - ispričao je za The Sun.

Bio je to prvi put da je imao pravi seks, iako je ona imala 12 godina iskustva. Postigao je orgazam dva puta, kao što je i ona rekla. Sljedećeg jutra ustala je rano kako bi razgledala i ostavila ga još u krevetu. Izgledala je više zainteresirana za London nego za njega. Vratila se kući te večeri, a već sljedeće večeri imala je seks s bivšim dečkom i zatrudnjela. Još su u kontaktu. Kaže da ju je sramota kako se ponašala prema njemu, ali izgovor joj je da nije postigla orgazam s njim, da se samo pretvarala, dok je njezin bivši uspijevao u tome. On nije jedini muškarac kojeg je prevarila, već je to napravila još trojici muškaraca. Redovito mu se javlja i govori da ne želi biti s bivšim, nego s njim, ali i dalje ne ostavlja bivšeg dečka. Sada se osjeća iskorišteno i posramljeno. Pita se zašto mu je uzela nevinost ako nije htjela biti s njime, ali i dalje je voli pa za savjet pita stručnjakinju.

- Vrlo je žalosno da vas je prvo seksualno iskustvo toliko posramilo i povrijedilo. Ova žena nije otišla zbog vašeg nedostatka seksualnih znanja. U prošlosti je imala mnogo partnera i ima svojih problema s odazivom bilo kojoj osobi. Najbolje je prestati imati kontakt s njom. Samo vas uzrujava i drži vas zaključanima u njezinu samouništavanju. Stavite cijeli ovaj incident u prošlost i krenite dalje - odgovorila mu je Deidre.

