'Seksam se s bivšim jer moj muž nema nimalo ambicije u životu'

Imam 34 godine, a moj suprug 36. Zajedno smo već deset godina i jako ga volim, ali on nema nikakve ambicije. Otkako je otišao iz škole, radi kao dostavljač. Ja imam odličan posao i fokus u životu. Pričala sam s nekoliko muškaraca na internetu, ali sve sam ih odbila. Onda je jednog dana u moj ured došao moj bivši dečko iz moje mladosti. On je uvijek bio prava seks bomba. Razmijenili smo brojeve i kasnije smo se našli na piću. Lagala sam svom suprugu da imam krizu na poslu, a kada me bivši pozvao u hotelsku sobu, nisam mogla odbiti - ispričala je jedna žena za The Sun.

Prvo su se samo ljubili, ali na kraju su se i poseksali. Rekla je kako nikada neće zaboraviti njegov dodir na sebi niti koliko je fantastičan bio seks. Osjećala se jako posebno i odlučila se ponovno naći s njime, iako je i on oženjen. No suprug joj je postao sumnjičav te nakon što je pronašao poruku na njezinom mobitelu, morala mu je sve priznati. Njihov odnos se pogoršao, ali on joj je ipak oprostio, bez da je saznao da to nije bila njezina jedina afera. Sada je cijelo vrijeme provjerava i ne vjeruje joj, a i nagovara je da imaju djecu, što ona ne želi, pa za savjet pita stručnjakinju.

- Nemojte osnivati obitelj dok ne sredite probleme u svom odnosu. Možda imate različite ciljeve u karijeri i materijalne ambicije od svog supruga, ali nemojte otpisati voljenog muškarca bez pokušaja da spasite svoj brak. On bi mogao biti čvrsta stijena koja vam treba u životu. Kada ste zadnji put proveli kvalitetno vrijeme? Trebate li začiniti svoj seksualni život? Recite svom bivšem da više nećete imati seks - on nudi samo tajni seks, a ne stvaran odnos s vama - odgovorila joj u Deidre.

