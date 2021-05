'Imam sjajan seks s bivšim dečkom, ali ne mogu postići orgazam'

- Imam sjajan seks sa svojim bivšim dečkom, ali ne mogu postići orgazam. To mi se nikad prije nije dogodilo, s njim ili s bilo kojim drugim partnerom, i to me brine - napisala je jedna djevojka za The Sun.

Bili su u vezi pet godina, a prekinuli su prije dvije godine. On je upoznao drugu, ali ostali su u kontaktu jer imaju sina zajedno. Prije nekoliko mjeseci došao je u posjetu, a navečer su oni završili u krevetu.

- Znam da je bilo pogrešno, ali nisam si mogla pomoći. Seks je bio sjajan, baš kao nekad, ali nisam mogla doseći orgazam. Sljedeći put kad je došao, opet smo se poseksali i dogodilo se isto. I to se stalno događa. I dalje ga volim pa što nije u redu sa mnom? - pitala je stručnjakinju.

- Vjerojatno vas vaša krivnja sprječava da postignete orgazam. Kažete da znate da ovo nije u redu pa vjerojatno niste opušteni ili se suzdržavate. Mozak je naš najveći spolni organ, pa čak i ako žensko tijelo reagira, um može zaustaviti uživanje u seksu. Možda je to znak da je najbolje zaustaviti ove susrete prije nego što to sazna njegova djevojka ili vaš sin - odgovorila joj je Deidre.

