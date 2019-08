'Imala sam najbolji seks s ujakom svoje prijateljice dok mi muž radi u Španjolskoj'

Žena uživa u seksu sa starijem muškarcem iako je udana, a da stvar bude bolja, radi se o ujaku njezine prijateljice. Ne zna što da napravi pa je za savjet odlučila pitati savjetnicu portala The Sun Deidre.

Ona ima 26 godina, a njezin muž 32. On radi pola godine u Španjolskoj jer je vlasnik kluba, a ona se osjeća usamljeno. Imaju i sina od sedam godina. Ona ne može otići živjeti u Španjolsku jer mora brinuti o ocu koji je nedavno imao moždani udar.

„Ujaka svoje prijateljice znam koliko znam i nju. On sada ima 50 godina i razveden je. Živi u istoj ulici kao i mi i ima sina, a naša se djeca zajedno igraju. Jedne večeri sam otišla tamo da pokupim sina, a on me ponudio čašom vina. Sjedili smo vani i razgovarali. Bio je drag. Zagrlio me i stisnuo, a njegova ruka je bila jako snažna i poljubila sam ga.“

Sin i ja smo te noći prespavali kod njega. Kada su dečki zaspali, mi smo se bacili na posao. Bio je to najbolji seks u mojem životu.“

Otada se stalno nalaze kako bi se seksali, ali ona nije sigurna kamo sve vodi. On ne želi da itko sazna za njih, a ona se zaljubila i spremna je ostaviti muža zbog njega.

Deidre joj je odgovorila: „Možda ne želi da ga se vidi u javnosti s drugom ženom. Probajte se malo udaljiti od njega. Posjetite svojeg muža i recite mu da ste nesretni zbog vaše udaljenosti. Pitajte ga što on misli o vezi. Ako želite spasiti brak, pronaći ćete način da budete zajedno. Ako to ne uspije, onda ste slobodni i možete razmisliti što napraviti sa susjedom.“

