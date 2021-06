Imaju 10-ero djece, a šest su posvojili: 'Ne moraju obavljati kućanske poslove jer nisu tražili biti dio velike obitelji'

Odgoj djece nije lak, ali to nije problem za jednu majku koja je usvojila šestero djece, uz to što ima četiri biološke. Međutim, unatoč kaosu u njihovoj kući, Alicia i Josh Dougherty iz New Yorka obijaju dozvoliti svojoj djeci da im pomognu s kućanskim poslovima, kako piše The Sun.

- Nisu tražili da budu dio velike obitelji, pa ne bi trebali raditi dodatne poslove samo zato što jesu. Oni su posvojeni iz udomiteljstva, što znači da su već propustili djetinjstvo zbog svoje traumatične prošlosti, ne trebaju ga sada još provoditi na obavljanje kućanskih poslova - objasnila je Alicia.

Umjesto toga, želi da se oni samo zabavljaju i budu djeca, a također kaže kako ona voli služiti drugima pa to što ona radi za cijelu svoju obitelj je nešto što ona voli raditi.

U intervjuu za People iz 2018. godine, Alicia i Josh objasnili su da svih šestero njihove posvojene djece imaju problema u ponašanju i pate od fetalnih poremećaja alkoholnog spektra, što obiteljski život čini malo izazovnijim.

Iako nisu bili svjesni toga kad su usvojili svog prvog sina Alexa, koji je tada imao četiri godine, roditelji su mu se bacili u pomoć i nastavili pomagati drugoj djeci s "teškim ponašanjem".

Iako se od djece ne očekuje da obavljaju kućanske poslove, oni imaju neke odgovornosti, objasnila je Alicia. Kako bi pomogli u upravljanju užurbanim obiteljskim rasporedom, svakodnevne aktivnosti svakog djeteta ispisane su na bijeloj ploči u kuhinji, čiji je cijeli dan raščlanjen na vremenske termine.

Dječaci igraju nogomet u timu s ocem kao trenerom, dok neka starija djeca pohađaju satove glazbe. Ljeti sva djeca svakodnevno plivaju satima "kako bi sagorjela višak energije i zato što je voda smirujući, terapijski izvor."

S 10 djece u dobi između dvije i 15 godina, svađe između braće i sestara ima mnogo, pa su roditelji svaku sobu svog doma opremili kamerama. Ne samo da je ovo korisno za roditelje da pripaze na sve, već Alicia i Josh koriste snimke kako bi djecu držali odgovornima kad nešto pogriješe.

Štoviše, neka su djeca sklona kompulzivnom ponašanju poput jedenja dok se ne razbole, pa su roditelji prisiljeni zaključati kuhinjske ormariće s hranom, kao i hladnjak. I to je puno hrane koju roditelji moraju kriti, jer Alicia redovito dijeli kako izgleda nabavka namirnica za obitelj od 12 osoba.

Od ogromnih kartona čipsa i začina do tjestenina i pizza, tipična trgovina često uključuje više punih kolica i iznosi približno 600 dolara, odnosno oko 3 900 kuna, ali to varira iz tjedna u tjedan.

Alicia nastavlja širiti svijest o posvojenju i udomiteljstvu, a nakon više vlastitih pobačaja ustraje da je roditeljstvo blagoslov i nije dosadan posao. - Kad su teška vremena, pozivamo se na obiteljski moto: Dougherty ne odustaju - zaključila je.

