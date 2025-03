Ignorirala je zastrašujuću dijagnozu koju joj je napisao ChatGPT: Onda je otkrila da ima smrtonosni rak

Ponekad se u životu suočavamo s dijagnozama koje mogu biti teške i izazovne, kako fizički, tako i emocionalno. Saznanje o ozbiljnom zdravstvenom stanju može izazvati strah, nesigurnost i niz pitanja o budućnosti. Takve situacije često donose promjene u svakodnevnom životu, zahtijevaju prilagodbu i suočavanje s novim okolnostima.

Marly Garnreiter iz Pariza isprva je mislila da su njezino noćno znojenje i svrbež kože uzrokovani tjeskobom i tugom nakon što je izgubila svog oca Victora (58) od raka debelog crijeva, piše Unilad. Također je gubila na težini, pa je odlučila staviti svoje simptome u ChatGPT. "Počela sam jako gubiti na težini kad je on preminuo. Nastavila sam jesti normalne količine hrane, ali mislila sam da sam smršavila zbog tjeskobe", objasnila je Marly.

Njezin otac Victor preminuo je u siječnju 2024. nakon što mu je 2022. dijagnosticiran rak debelog crijeva. Marly je objasnila da su se njezini simptomi pojavili nedugo nakon toga i da je otišla kod liječnika radi nekih krvnih pretraga, ali su svi nalazi bili uredni. Njezin se liječnik složio da joj je te simptome uzrokovala tuga, no kako je vrijeme prolazilo, Marly se počela pitati postoji li tu još nešto.

"Osjećala sam da se dobro nosim s tugom. Mislila sam da to mora biti nešto drugo. U svibnju sam poslala video svojim prijateljima, unijela sam u ChatGPT simptome i on je napisao da imam rak krvi. Ignorirala sam to. Svi smo bili skeptični i rečeno nam je da se posavjetujemo samo s pravim liječnicima", ispričala je Marly.

No, nakon konstantnog umora i pritiska u prsima, ponovno je otišla kod liječnika opće prakse u siječnju 2025. godine. "Oko Božića sam počela osjećati da nešto nije u redu. Imala sam stalnu bol u prsima. Bila sam umorna cijelo vrijeme", rekla je. Njezin liječnik opće prakse otkrio je veliku masu na njezinom lijevom plućnom krilu i uputio ju je pulmologu.

Nakon što su uzeli biopsiju, Marly je 10. veljače 2025. dijagnosticiran Hodgkinov limfom, što je vrsta raka krvi. "Osjećala sam veliki bijes. Imala sam osjećaj da je sve nepravedno. Nisam željela da moja obitelj ponovno prolazi kroz ovo", rekla je.

Marly je imala priliku obaviti postupak vađenja jajnih stanica da bi ih zamrznula prije početka liječenja. "Osjećam se sigurno u vezi s budućnošću. Zaista je važno slušati svoje tijelo. Ponekad izgubimo povezanost sa svojim unutarnjim bićem. Važno je biti u skladu sa sobom", zaključila je.