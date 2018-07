Hrvatska obala - najpopularnije ljetno odredište

Za domaće turiste hrvatska obala je daleko najpopularnije ljetno odredište, za njih 62 posto, pri čemu ih najviše, 46 posto, bira privatni smještaj, a 41 posto svoje ili obiteljske nekretnine, dok će ih u hotele tek 12, a u kampove samo 6 posto, pokazuje istraživanje MasterCarda i Centra GfK.

To online istraživanje provedeno je u svibnju na uzorku od tisuću ispitanika-korisnika bankarskih usluga od 18 do 55 godina, a od onih koji će ići na ljetovanje ove godine na Jadran najviše je onih, 84 posto, čiji su mjesečni prihodi iznad 12.000 kuna, kao i onih iz Zagreba i sjeverne Hrvatske, 70 do 80 posto, pokazuje to istraživanje, objavljeno u četvrtak.

Onih koji pak ne planiraju ljetovanje na hrvatskoj obali u ovom je istraživanju bilo tek 22 posto, za razliku od nekih drugih prijašnjih sličnih istraživanja koja su pokazala da više od 50 posto hrvatskih građana neće putovati na ljetovanje većinom zbog nedostatka novca.

I u ovom istraživanju ispitanici su naglasili da su im troškovi glavni faktor pri izboru odredišta za ljetovanje, za njih 77 posto, a tek potom slijede preporuke prijatelja i obitelji, udaljenost do odredišta, online recenzije, sigurnost i drugo, a za njih oko 60 posto troškovi smještaja i omjer cijene i kvalitete su i najvažniji među karakteristikama destinacije.

Za njih oko 40 posto važni su i troškovi prijevoza, dobra prometna povezanost, raznovrsna kulturna i gastronomska ponuda, dok je noćni život važan samo za njih 19 posto, a 'shopping' za 17 posto.

Oko 60 posto ih smještaj plaća gotovinom, koju najčešće koriste i za plaćanje zabavnih i rekreativnih aktivnosti, u restoranima, kafićima, klubovima, ulaznice za koncerte i drugo.

Glavnim izvorom informacija o odredištima gdje ljetuju 90 posto ispitanika označilo je internet, dok su im svi drugi izvori, od prijatelja i rodbine do turističkih agencija znatno manje važni, a online ili internetom najčešće i rezerviraju svoj smještaj, i to najviše, njih 40 posto, preko specijaliziranih stranica za buking ili stranica putničkih agencija.

Puno manje ih ili 26 posto rezervira smještaj putem stranice pružatelja smještaja, 13 posto ispitanika je reklo da uopće ne trebaju rezervaciju, dok ih samo 8 posto smještaj rezervira u uredu turističke agencije, a tek ih 4 posto prvo dođu u destinaciju pa onda traže smještaj.

