Mirror objavio 7 hrvatskih plaža koje se moraju posjetiti, stvarno su divne

Dičimo se svojim prirodnim ljepotama, no ponekad i zaboravimo kakvo prirodno blago posjedujemo. Zato nas s vremena na vrijeme na to podsjete strani zaljubljenici u naše krajeve. Ovaj put je to učinio britanski The Mirror koji je za svoje čitatelje odabrao 7 hrvatskih plaža za koje je napisao da ih odmah moraju staviti na svoju listu budućih destinacija.

1. Zlatni Rat na Braču

Kod nas su se raspisivali i poništavali natječaji za koncesiju te se prosvjedovalo za plažu Zlatni Rat na Braču. Da svi žele tu prekrasnu plažu napisao je i mirror, stavivši je na vrh liste.

Foto: Ivo Čagalj/PIXSELL

2. Banje u Dubrovniku

Za dubrovačku ljepoticu od plaže Banje britanci pišu da nudi sve što se može poželjeti. Od kafića za mlade, do ljepota i i plićaka za obitelj i djecu.

3. Spiaza, Susak

Za Spiazu na otoku Susku The Mirror piše kako se može uživati u prekrasnom zaseoku te pješčanoj plaži kao sa razglednice.

4. Sveti Jakov u Dubrovniku

Iako se nalazi u svjetskoj turističkoj destinaciji Dubrovniku, The Mirror navodi kako se ipak radi o plaži koja je mnogo manje posjećena od Banje te je zbog toga pogodna za mirniji odmor.

Foto: screenshot/youtube

5. Kolovare u Zadru

Zadarske Kolovare opisane su kao idealno mjesto za odmor i relaksaciju.

6. Paklinski otoci na Hvaru

Paklinske otoke opisali su da su "kao iz filma". Blizu su grada je idealni za istraživanje novih destinacija.

Foto: 'nino strmotic/Vecernji list'

7. Punta Rata u Breli

Punta Rata navodi se kao idealna za praznike jer je mješavina mirnih kutaka i prepunih dijelova za razuzdanu zabavu. Uz to, navode da je more idealno za plivanje, a stijene su prekrasne.

Zaista imamo divne prirodne ljepote, a još kad bismo znali s njima bolje upravljati, gdje bi nam bio kraj...