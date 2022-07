Hrvatica koja radi na superjahti otkrila: 'Posao je težak, ali jednom sam dobila napojnicu od 10.000 eura!'

Hrvatica Martina Drežančić glavna je brodska stjuardesa na luksuznoj superjahti M/Y Freedom, a nedavno je za britanski Daily Mail otkrila detalje o poslu ispod palude koji, kako sama kaže, 'zahtjeva vojničku disciplinu'.

- Ovaj je posao red, rad i disciplina. Tko to ne može, nema što tu raditi! - odlučno tvrdi Marina, trenutno smještena na superjahti za čiji se tjedni najam izdvaja od 80 do 100 tisuća eura (otprilike 600 - 750 tisuća kuna). A za tolike je novce, kaže Marina, jedan gost zaista i tražio 'kokošja jaja'; i to od kokoši koje jedu samo crve; jer je htio da imaju što više proteina...

48-metarski M/Y Freedom sa svojim gostima plovi po Jadranu, a osim dobre posade ne nedostaje mu ni luksuza; ima kino, teretanu, bazen, hidromasažnu kadu, prostoriju za masažu i ogroman izbor 'igrački za vodu'.

No, i uz sve to, posada se povremeno susretne s pokojim 'neobičnim prohtjevom'.

- Ponekad gosti traže stvari za koje ne možete ni zamisliti da ćete ih moći ispuniti, ali uglavnom se snađemo - priča Martina koja, bez obzira kakav joj zahtjev upute, s gostima primjenjuje pravilo ‘nikad ne reci ne’; pa vojnički precizno obavlja svoje dužnosti.

Njen moto je: “Ako se ne pridržavate pravila, vrijeme je da se iskrcate...”

- Od samog početka mi je jasno što se očekuje i da za posadu nema mjesta za “ali”. Nije važno kako si to radio prije na nekom drugom brodu jer postoji samo jedan 'ispravan' način na ovom brodu - objasnila je. A isprobala je, kaže, sve načine, zbog čega je među posadom pozvana ‘Hitler’.

- Zaista sam jako stroga ali samo se tako može. Kad svatko odradi svoj posao, radimo kao švicarski sat. Nema provjera, ponavljanja i gubljenja vremena bez razloga. I svaki član posade mora moći učiniti sve što je potrebno - kaže.

"Čistimo stvari koje su već čiste, a moj radni dan traje minimalno 16 sati. Recimo da se dižemo u 6.30 ujutro. Moramo biti spremni poslužiti doručak u 7.30, koji ponekad traje i do 11 sati. Nakon što to počistimo i pripremimo ručak, što je obično od 13 do 15 sati, ponekad nađemo i malo slobodnog vremena dok gosti plivaju i uživaju u' igračkama' za vodu, skuterima i slično. Ipak, uvijek ima nešto za raditi, od punjenja hladnjaka do čišćenja otisaka prstiju, provjere gostiju, do organiziranja pranja rublja...", nabraja Martina.

Kasnije, priča, s chefom prolaze kroz jelovnike ostavljajući i mogućnost za posebne zahtjeve, a onda se u 18 sati presvlače u noćne uniforme i počinju posluživati ​​koktele i pripremati se za večeru, koja se često pretvara u zabavu i završi obično oko dva ujutro.

A o potencijalnoj romansi na brodu, Marina odlučno kaže 'nikada'.

- Romanse s gostima za mene i na brodovima na kojima sam dosad radila su veliko ne. Možete biti pristojni, prijateljski raspoloženi, ali uvijek svjesni granice koju ne smijete prijeći. Svako stvaranje nekih odnosa bi moglo utjecati na radnu atmosferu. Ako npr. otpustite jednog člana, otići će i njegov dečko/cura ili tko već. U ovoj se industriji nikako ne preporučuje izgubiti dvoje ljudi, pogotovo u sezoni - objašnjava Martina.

Najteži dio posla joj je, kaže, regrutiranje i upravljanje ljudima koji se moraju međusobno dobro slagati.

- Nije lako pronaći do 12 ljudi koji mogu zajedno raditi. Minimalno šest mjeseci živite s tim ljudima. Moram prepoznati kako se ponašati prema svakom od njih. Uzmete dvoje ljudi i bacite ih morskim psima, jedan će biti pojeden, a drugi će nastaviti plivati ​​s njima. Dakle, najteže je napraviti dobar tim - tvrdi Martina.

No, iako i posao uključuje duge sate bez romantike i naporan 16-satni dnevni rad, i nagrade su ponekad goleme.

- Najveća napojnica koju sam dobila bila je 10.000 eura u gotovini! A i darova je bilo jako puno... - kaže Marina.

POGLEDAJTE VIDEO: M/Y FREEDOM JAHTA