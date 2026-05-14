Hrskave zvijezde proljeća: Evo kako sačuvati rotkvice i u njima uživati cijele godine

Rotkvice su popularno povrće koje se na tržnicama i u vrtovima pojavi baš onda kada nam najviše treba svježine, boje i hrskavosti. Njihova sezona u proljeće je u punom jeku, a prepoznajemo ih po jarko crvenoj kori, bijeloj unutrašnjosti i blago ljutkastom okusu koji savršeno pristaje uz mladi luk, svježi sir, salate i sendviče. Iako ih najčešće jedemo sirove, rotkvice mogu biti mnogo zanimljivije nego što se na prvi pogled čini. Dovoljno je malo mašte, octa, začina i nekoliko minuta pripreme da od običnog svežnja rotkvica nastane dodatak koji podiže gotovo svako jelo. Ukiseljene rotkvice možda zvuče neobično, ali upravo su one jedan od najjednostavnijih načina da se njihova sezona produži barem još koji tjedan, no u staklenkama ih možete čuvati i puno dulje.

Rotkvica potječe iz šireg područja Azije i Mediterana, a uzgaja se već tisućama godina. Poznavali su je još stari Egipćani, Grci i Rimljani, a tijekom vremena proširila se gotovo cijelim svijetom. Danas postoji mnogo različitih vrsta, od malih crvenih rotkvica koje najčešće nalazimo na našim tržnicama do većih bijelih i crnih sorti izraženijeg okusa. Osim što su ukusne, rotkvice su i vrlo lagana namirnica. Imaju malo kalorija, puno vode i dobar udio vlakana, zbog čega su odličan izbor za proljetne salate i lagane obroke. Sadrže vitamin C, kalij i razne biljne spojeve, a njihova prirodna ljutina potječe od spojeva sumpora koji se povezuju s povrćem iz porodice kupusnjača.

Rotkvice mogu pomoći osvježiti jelovnik nakon zimskih, težih jela. Zbog vlakana podupiru probavu, a zbog visokog udjela vode pridonose hidrataciji. Najbolje ih je jesti svježe i hrskave, ali ukiseljene dobivaju potpuno novu osobnost: postaju kiselkaste, blago slatke, začinjene i savršene za sendviče, tortilje, tacose, mesna jela, zdjele s rižom ili običnu krišku kruha s namazom.

Domaće ukiseljene rotkvice: Za najjednostavniju verziju potrebni su svežanj rotkvica, 150 ml vode, 150 ml alkoholnog ili jabučnog octa, jedna žličica soli i jedna do dvije žličice šećera. Rotkvice se operu, narežu na tanke ploške i stave u čistu staklenku, a voda, ocat, sol i šećer kratko se zagriju dok se sve ne otopi. Vruća tekućina prelije se preko rotkvica, staklenka se zatvori i nakon hlađenja spremi u hladnjak, a za jelo su spremne su već nakon nekoliko sati.

Ukiseljene rotkvice s češnjakom i paprom: Ova verzija ima jači, pikantniji okus i odlična je uz pečeno meso, kobasice, hamburgere ili sirne plate. U staklenku s narezanim rotkvicama dodaju se dva režnja češnjaka, nekoliko zrna papra i po želji malo sjemenki gorušice. Preljev se priprema kao u osnovnom receptu, a rotkvice nakon jednog dana u hladnjaku postaju aromatičnije i izraženijeg okusa.

Slatko-kisele rotkvice s medom: Za blažu verziju šećer se može zamijeniti medom, što rotkvicama daje mekši okus. U preljev od vode, octa i soli dodaje se žlica meda, ali tek nakon što se tekućina malo prohladi kako bi se sačuvala njegova aroma. Ove rotkvice posebno dobro pristaju uz kozji sir, krem sir, salate s piletinom ili tost s avokadom.

Kardiolozi se kunu u njih: Ovo je 5 namirnica koje čiste žile i spašavaju srce

Ljute ukiseljene rotkvice s čilijem: Ljubitelji pikantnih dodataka u staklenku mogu dodati nekoliko kolutića svježeg čilija ili prstohvat čili pahuljica. Rotkvice će zadržati svoju hrskavost, ali će dobiti toplinu koja se lijepo slaže s tacosima, tortiljama, jajima i azijski nadahnutim zdjelama. Ako ne volite prejaku ljutinu, čili dodajte umjereno jer se okus pojačava stajanjem.

Ukiseljene rotkvice s koprom: Kopar rotkvicama daje svjež, gotovo ljetni miris i čini ih odličnim dodatkom sendvičima s ribom, krumpir salati ili jogurtnim umacima. U staklenku se uz rotkvice dodaje nekoliko grančica svježeg kopra ili pola žličice suhoga. Preljev može biti klasičan, od vode, octa, soli i malo šećera, a najbolji okus razvije se nakon noći provedene u hladnjaku.

Azijska verzija s rižinim octom i đumbirom: Za nježniju, aromatičnu verziju alkoholni ocat može se zamijeniti rižinim octom, a u staklenku dodati nekoliko tankih ploški svježeg đumbira. Umjesto običnog šećera može se koristiti malo smeđeg šećera, koji daje dublji okus. Takve rotkvice odlično pristaju uz sushi zdjele, prženu rižu, rezance, pečenu piletinu ili povrće iz woka.

Loše za zdravlje: Ove namirnice prije kuhanja nikada ne biste trebali prati! Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

*uz korištenje AI-ja