Hladna voda ili ona sobne temperature? Evo koja je bolja za zdravlje

Vitamin C je jedan od najučinkovitijih nutrijeneta. Brojna istraživanja pokazala su dobrobiti vitamina C na naše zdravlje, a jedno od posljednjih pokazalo je i kako je upravo taj vitamin zaslužan za brže sagorjevanje kalorija. Osobe koje su obogatile svoju prehranu vitaminom C, sagorjeli su 30 posto više masnoća tijekom tjelovježbe.