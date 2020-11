Međimurje nema planinu po čijem bi se golom kamenju moglo hodati, ali zato ima golo kamenje, i to na desetke tona, postavljeno usred guste šume. Grad labirinata zove se neobično izletište u selu Badličanu. Sastoji se od devet labirinata, a svaki nosi svoje pogodnosti. Na ulazu smo naišli na obavijest da smo stigli na “jedinstveno mjesto moći, energije i mira te snažno i neponovljivo iskustvo životne ravnoteže”. Zakoračili smo odmah u Labirint energije koji daje snagu i hrabrost, čuva od ozljeda, nezgoda i neprijatelja, uklanja bijes i kukavičluk te povećava radišnost (urednici će, pomislili smo odmah, biti sretni). Šetnja po labirintu traje desetak minuta laganog hoda, no ako odlutate u mislima, može se otegnuti i na pola sata. No, imajte na umu da su tu još i Labirint moći, Labirint osjećaja, Labirint povezanosti, Labirint mudrosti, Labirint ljubavi, Labirint života i smrti, Labirint preobrazbe i Labirint slobode, posloženi na oko 8000 četvornih metara šume. Ulaz je besplatan. Kad se napunite energijom, možete produžiti automobilom do Štrigove, pitoreskne općine s velikim brojem brežuljaka kao stvorenih za šetnju. Nepregledni vinogradi, šume i livade, a svako malo pred vama se pojavi smjerokaz koji vas upućuje da se okrijepite u nekoj od 30 kušaonica što su ih otvorili vinari na vinskoj cesti. Koliko god popili, nećete se namučiti penjući se na najviši vrh Međimurja. Na koordinati N 46° 27’ 14.4’’ E 16° 21’ 48.9’’ smjestio se Mohokos, visok 344 metra. Gojzerice i planinarski štapovi nisu potrebni. Preporučuju se oni za nordijsko hodanje.

Foto: Vjeran Žganec-Rogulja/Pixsell

Foto: Vjeran Žganec-Rogulja/Pixsell

