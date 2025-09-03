Naši Portali
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
optička iluzija

Gotovo nitko ne uspije pronaći skrivenu životinju na ovoj slici: Možete li vi?

Deer Hunting Guide
VL
Autor
Ana Hajduk
03.09.2025.
u 06:00

Osim što su zabavne, ovakve zagonetke testiraju i našu mentalnu oštrinu, potičući nas da razmišljamo drugačije i promijenimo uobičajene obrasce opažanja.

Optičke iluzije sjajan su način da testiramo svoju percepciju i pažnju prema detaljima. One nas izazivaju da se usredotočimo na sliku, zbunjujući naš mozak i tjerajući nas da preispitamo ono što vidimo. Dolaze u raznim oblicima – od zamršenih crteža koji skrivaju neočekivane elemente do prizora koji se na prvi pogled čine jasnima, a tek nakon duljeg promatranja otkrivaju nešto posve drugo. Upravo ta igra između očiju i mozga čini ih toliko fascinantnima, piše Mirror

Osim što su zabavne, ovakve zagonetke testiraju i našu mentalnu oštrinu, potičući nas da razmišljamo drugačije i promijenimo uobičajene obrasce opažanja. A sada je pred vama novi izazov.

Foto: Deer Hunting Guide

Na slici se nalazi šumski prizor prepun drveća i zelenila. Vaš je zadatak pronaći životinju koji se savršeno kamuflirala među granjem. Ako je uspijete uočiti za manje od 10 sekundi, spadate među rijetke koji imaju izuzetno oštar vid i fokus.

No, ne brinite ako vam odmah ne pođe za rukom. Većini ljudi treba malo više vremena. Prije nego što pogledate rješenje, evo male pomoći: tražite jelena s rogovima, skrivenog među stablima.

Foto: Deer Hunting Guide

jelen mozgalica Optička iluzija

