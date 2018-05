Glumljenje orgazma može biti i dobra stvar, ali postoji zamka

Glumiti orgazam kako bi udovoljili partneru oduvijek se smatralo velikom pogreškom, a tim stručnjaka, čiji su stavovi objavljeni na Smilemakersu, kažu kako glumljenje orgazma može imati i neke dobre učinke u spavaćoj sobi.

Može li glumljene orgazma biti dobro za seksualni život ili ga može sasvim uništiti? Može ga obogatiti, a može ga i uništiti, ovisno o kontekstu i namjeri, piše Daily Mail.

Kada se pretvaramo da uživamo i zagrljajem, poljupcem ili glasnim uzdisanjem dajemo lažne signale da uživamo to u konačnici može potaknuti strast i dovesti do orgazma oboje partnera, kažu stručnjaci. S druge pak strane, ovim signalima dajete do znanja drugoj strani što volite u seksu i zato nije dobro baš se pretvarati jer i stiskom ili uzdahom možete dati do znanja koliko ste uzbuđeni. Kada na ovaj način pokazujete koliko uživate i vi i partner više ćete se uzbuditi, pišu stručnjaci na ovoj stranici.

Kada se na ovaj način potiče orgazam korist je obostrana, ali kad lažirate u potpunosti orgazam kako ne biste uzrujali svog partnera i pri tom sebi uskraćujete zadovoljstvo, dugoročno to nije dobro.

- Šaljete krivu poruku partneru koji će živjeti u uvjerenju da vas je zadovoljio i mislit će da je način na koji je to napravio dobar. Vaš partner ne zna u takvoj situaciji da vama odgovaraju drukčije poze ili da volite dužu predigru. Komuniciranje je važno i morate dati do znanja partneru i partnerici što volite jer samo na takav način vaš intimni život će imati uspjeha. Nije uvijek lako pričati o tome niti je lako reći partneru ili partnerici da radi nešto pogrešno jer je moguće da ćete ih povrijediti. Ali samo iskreni razgovor može omogućiti da u seksu podjednako uživate i vi i vaš partner ili partnerica, a ne da samo čekate da onaj drugi doživi orgazam - poručuje tim stručnjaka.