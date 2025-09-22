Gdje su nestala šaputanja na jastuku? Evo što nakon seksa danas učini većina parova

Nekada je cigareta nakon seksa bila uobičajen način opuštanja, no čini se kako je ta navika danas gotovo nestala. Novo istraživanje pokazuje da čak i pušači danas nakon seksa puno češće posegnu za mobilnim telefonom nego za cigaretom. U anketi provedenoj na 2.126 odraslih, među kojima je bilo i 1.000 sadašnjih ili bivših pušača, samo osam posto ispitanika reklo je da i dalje zapali cigaretu nakon intimnosti, dok se svaki šesti okrene svom telefonu, piše Daily Star.

K tome, 'pillow talk' iliti 'šaputanje na jastuku' nakon seksa prakticira tek 29 posto parova, dok ih 22 posto gotovo nikada ne razgovara nakon seksa, a mnogi jednostavno zaspu ili se odmah dignu pospremati. Muškarci su posebno skloni digitalnim ometanjima. Čak 13 posto njih priznalo je da prvo provjeri mobitel, što je više nego trostruko u odnosu na žene. Gotovo polovica onih koji imaju povremene odnose odlazi odmah nakon seksa kako bi izbjegli nelagodu, iako većina tvrdi da bi se kroz razgovor osjećala povezanije s partnerom. Studiju je naručio jedan brend nikotinskih vrećica u suradnji sa seksualnom edukatoricom Ruby Rare, koja naglašava da su trenuci nakon intimnosti jednako važni kao i sam čin, no često ih prekidaju telefoni, umor ili stare navike.

Četiri od deset ispitanika smatra da je suvremeni način života ubrzao i osiromašio intimnost nakon seksa, a 44 posto priznaje da se osjećaju udaljeno kada posegnu za telefonom. Ipak, više od dvije trećine vjeruje da ti trenuci predstavljaju istinsku bliskost, a mnogi ih svrstavaju među najvažnije u vezi. Polovica sudionika spremna je promijeniti navike kako bi izgradila dublju povezanost, bilo kroz razgovor bez ekrana, nježnost ili jednostavno zajedničko zadržavanje u trenutku. Prema riječima stručnjaka, pravi izazov je usporiti i ostaviti prostor za intimnost koja započinje tek nakon što se svjetla ugase.

Studija je istaknula i nekoliko praktičnih načina kako parovi mogu učvrstiti intimnost nakon seksa. Jedan od savjeta je odložiti mobitele jer ekrani odvlače pažnju i prekidaju povezanost. Također se preporučuje ne žuriti odmah pod tuš ili s pospremanjem, već ostati neko vrijeme zajednički uživati u sjećanju na ono što se upravo dogodilo. Navike poput pušenja ili ispijanja čaše pića također mogu biti od koristi, samo ako u tome sudjeluju oba partnera. Stručnjaci nadalje savjetuju da razgovor nakon seksa postane obveza jer i nekoliko minuta razgovora može produbiti emocionalnu povezanost. Na kraju, važno je pronaći ono što najbolje odgovara za oboje partnera, bilo da je to maženje, razgovor ili tiho ležanje jedno pored drugoga, kako bi se intimnost nastavila i nakon samog čina.