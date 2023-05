Frizerka je na sebi isprobala skoro sve boje za kosu: 'Ovih par ne preporučujem nikome!'

Iako eksperimenti s različitim bojama kose mogu biti zabavni kada trebamo promjenu, frizerka Stella Marialcini kaže da je na svojoj kosi isprobala gotovo sve moguće boje, te da neke funkcioniraju, a neke na nikome ne izgledaju dobro. Prvo, Mariacini savjetuje da se izbjegava bojati jednu polovicu kose u jednu, a drugu u drugu boju jer to nikada ne izgleda dobro, a teško je i za održavati.

To, napominje ona, govori iz iskustva jer je i sama jedno vrijeme imala pola kose u ljubičastoj, a pola u rozoj boji, no nikako nije mogla postići da to izgleda kako je zamislila. "Trajnost je također bila katastrofalna i dok je jedna boja trajala određeno vrijeme, druga se puno ranije isprala", rekla je.

Drugo što treba izbjegavati su, kaže, pastelne boje, i to iz nekoliko razloga. "Uvijek već nakon dva pranja izgledaju isprano, neuredno i dosadno, totalno razočarenje", rekla je. Treće su, kaže, jarke boje koje bi u teoriji trebale izgledati odvažno i cool, no to u praksi nije uvijek tako, a to posebno vrijedi za zelenu boju.

Problem nije bila sama boja, koliko to što ju je bilo jako teško stilizirati i upariti s odjećom, zbog čega je frizerka s tom bojom kose većinu vremena nosila šešire. Dalje kaže da je pepeljasto plava jedna od boja koje mogu izvrsno izgledati,no teško ju je napraviti kako treba.

Često se, kaže, žene razočaraju u tu zahtjevnu boju koja kao da iscijedi prirodnu boju s lica i učini da ten izgleda isprano i beživotno, a osoba koja je nosi bolesno. "S njom ćete izgledati blijedi, pepeljastog tena i umorni", rekla je frizerka, no daleko najgora, odnosno najteža za održavanje i uklanjanje po njoj je crna boja kose. Iako na mnogima može izgledati odlično, ako niste prirodno tamni, potrebno je puno posla i vremena za održavati crnu boju postojanom.

"Isto tako, crnu je najteže ukloniti, probala sam toliko puta i svaki put požalim", rekla je. "Bojanje kose u crno me natjeralo da se potpuno prestanem bojati. Nikada više. Ostale su mi traume jer se te boje skoro pa nemoguće riješiti", složila se pratiteljica, a prenosi The Sun.

