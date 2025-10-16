Fresh Corner proslavio 10. rođendan: Tulum na benzinskoj oduševio poznate goste

S veseljem, smijehom i mirisom svježe mljevene kave, Fresh Corner je proslavio svoj 10. rođendan na odmorištu INA Vukova Gorica. Deset godina nakon otvaranja prvog Fresh Cornera u Hrvatskoj, on postaje mjesto, omiljeno za predah na putu, a povodom rođendana okupilo je putnike, partnere i goste na jubilarnom druženju koje savršeno simbolizira duh brenda – toplo gostoprimstvo, vrhunsku kavu i odličnu gastro ponudu.

Fresh Corner je za ovu posebnu priliku pripremio rođendanski tulum za pamćenje – uz DJ-a i glazbu koja je držala atmosferu živahnom tijekom cijelog dana, te rođendansku tortu koju je s ljubavlju pripremila Duška Blažević, slastičarka s Inina maloprodajnog mjesta. Posebno atraktivna bila je demonstracija gastro trenera, koji su gostima pokazali kako pripremiti Fresh Corner kavu sa savršenom pjenom.

Foto: INA

„Nastavljamo kao i do sada. Moderniziramo našu mrežu i želimo da svaki posjet našim maloprodajnim mjestima kupcima donese onaj poznati Fresh Corner doživljaj – odličnu kavu, kvalitetnu ponudu i toplo gostoprimstvo,“ poručila je Zdravka Demeter Bubalo, operativna direktorica Usluga kupcima i maloprodaje.

Tatjana Cvijetić Lončarić, direktorica INA Maloprodajnih servisa, istaknula je da je prepoznatljivost Fresh Cornera danas čak 95 posto. „Gotovo svi u Hrvatskoj znaju za njega! To nam govori da je postao dio svakodnevice naših kupaca, a trud svakog zaposlenika u maloprodaji osjeti se u svakom osmijehu i svakoj šalici kave.“

Foto: INA

Fresh Corner danas posluje na 187 lokacija u Hrvatskoj – na INA i Tifon maloprodajnim mjestima – a kava, pizza wrap, hot dog i sendviči dostupni su na više od 250 lokacija diljem zemlje. U prvih devet mjeseci ove godine, na Ini i Tifonu posluženo je više od 8,3 milijuna šalica kave i gotovo 7 milijuna hot dogova. Svaka od tih brojki odražava osmijehe, kratke pauze i duge razgovore uz stolove Fresh Cornera.

Kao šlag na kraju proslave, veseloj atmosferi pridružile su se i brojne poznate osobe među kojima je bila i Maja Šuput sa Šimom Elezom.

Rođendanska proslava bila je prilika da se zahvali svima koji su doprinijeli uspjehu brenda – od zaposlenika u maloprodaji i partnera do vjernih kupaca koji već deset godina svakodnevno svraćaju na svoju Fresh Corner kavu i omiljeni hot dog.