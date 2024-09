Drama zbog kose: 'Pozvala sam policiju jer mi je mama bez mog znanja ošišala kćer'

Jedna objava na Redditu postala je viralna, a izazvala je i žestoku raspravu. Naime, jedna je majka opisala da je njezina majka ošišala kosu njezine kćeri bez dopuštenja. Objasnila je i da je njezina trogodišnjakinja mješovite rase, što je i srž cijele priče, piše New York Post. "Zoe je mješovite rase, ja sam bjelkinja, a moj suprug Tyler je crnac. Zoe ima nevjerojatnu kovrčavu kosu i uvijek sam se jako brinula o njoj. Ona apsolutno obožava svoje kovrče te smo napravili od toga zabavnu aktivnost za zbližavanje, gdje zajedno stiliziramo njezinu kosu", napisala je žena.

Njezina majka Susan oduvijek je imala problema sa Zoeinom kosom. U prošlosti je komentirala da djevojčica "izgleda tako divlje", da je to "jednostavno previše kose za djevojčicu" te je pitala zar ne bi bilo lakše da Zoe ima ravnu kosu. "Uvijek sam to odbijala. Mislila sam da je to samo bezazleno neznanje, sve do prošlog tjedna", opisala je Zoeina mama. Tada je imala hitan slučaj na poslu i trebao joj je netko tko će paziti na djevojčicu nekoliko sati.

"Mama je bila u blizini i ponudila se pomoći pa sam ostavila Zoe s njom. Kad sam došla po nju, bila sam užasnuta. Njezine prekrasne kovrče potpuno su nestale. Glava joj je bila obrijana na ćelavo. Počela sam vrištati", opisala je žena. Nakon što je upitala što se dogodilo, njezina majka Susan samo je slegnula ramenima i rekla da je djevojčici učinila uslugu te da sada "izgleda uredno i pristojno" te da kosa "ponovno izrasti ravno".

Žena je bila "apsolutno bijesna" te je zgrabila Zoe, koja je bila u suzama, i odmah otišla. "Kada smo došli kući, nisam se mogla smiriti. Zoe je nastavila dodirivati ​​svoju glavu, a ja sam bila bijesna i na rubu suza, osjećajući kao da je moja majka narušila kćerin osjećaj vlastitog identiteta", podijeli je.

"Odlučila sam nazvati policiju i prijaviti incident kao napad. Policija je došla i zapravo su uzeli izjave i od mene i od mame, a ona je kasnije privedena na ispitivanje. Nakon toga nazvao me tata, kojeg sam oduvijek voljela i poštovala. Bio je bijesan. Rekao je da sam otišla predaleko, da je mama samo pokušavala pomoći i da je pozivanje policije bila pretjerana reakcija", napisala je žena.

Srce joj se slomilo jer je tata stao na stranu njezine mame. "Uzvratila sam da mama nema pravo dirati Zoeinu kosu, da ne poštuje moje granice kao roditelja i da to neću tolerirati", dodala je. Sada njezini roditelji ne razgovaraju s njom, a njezine su je sestre nazvale "okrutnom", pa je upitale korisnike Reddita je li pretjerano reagirala.

Ljudi su je svim srcem podržali u komentarima, rekavši da je njezina majka itekako prekoračila granice."Tvoja bi mama potpuno drukčije reagirala kada bi netko obrijao njezinu kosu. Sramota za tvog oca što je podržava. Odrezati nekome kosu bez dopuštenja je kazneno djelo na mnogo mjesta," napisao je jedan korisnik.

Drugi korisnik joj je poručio da svojoj mami kaže da može vidjeti unuku tek kad dopusti da Zoe njoj obrije glavu. "Bilo bi genijalno kad bi se to dogodilo. Baka bi trebala nositi tu frizuru dok joj kosa ponovno ne naraste. Ako se to dogodi, nadam se da će sporo rasti i da će mrziti kako izgleda. Ovo je toliko pogrešno na više razina," dodao je.

"Ovo si savršeno riješila. Jako mi je žao što ti se ovo dogodilo. Mogu samo zamisliti kako tvoja kći to podnosi. Vidjet ćemo na sudu je li to bila pretjerana reakcija", rekao je treći. Mnogi se slažu i da je riječ o nekim predrasudama. "Postoji duga, rasistička povijest protiv crnih žena koje nose prirodnu kosu. Ne mogu a da ne mislim da ovo proizlazi iz toga. Također, mišljenje da će joj kosa ponovno narasti pokazuje potpuno neznanje. Zašto bi to itko pomislio?", primijetio je jedan korisnik.

"Članovima obitelji koji misle da pretjeruješ, pitaj ih bi li im bilo u redu da ti obriješ njihove glave. Nije velika stvar, zar ne? To je samo frizura. Onda im pokaži ovu objavu", zaključio je korisnik.