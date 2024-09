'Najstroža majka ikad' djeci dopušta TV jednom tjedno: ‘Ne jedu slatkiše i sami pospremaju’

Elena Leeming (39) dopušta djeci da gledaju televiziju samo jednom tjedno, baca igračke koje ostave razbacane i potpuno zabranjuje slatkiše, piše Daily Star. Zalaže se za čvrst odgoj, uvjerena da je to ključno za pripremu djece za život. Njena djeca, Clive (6) i Violet (5), od treće godine rade kućanske poslove. U njihovom domu televizija je rezervirana za nedjelje, a slatkiša gotovo da nema. Kako kaže, njezina djeca nikada nisu probala Haribo bombone. Elena ne oklijeva baciti igračke koje nisu uredno pospremljene, bez obzira na njihovu cijenu ili izgled.

Elena iz Yorka ponosno ističe kako su njena djeca "sretna i zdrava" te vjeruje da će se njen strog način odgoja isplatiti u budućnosti. Izjavila je: "Volim gledati kako djeca uče u svemu što rade. Važno je da shvate što trebaju jesti i raditi. Zbog toga su zdravi, sretni i imaju dobar raspored spavanja." Dodala je kako smatra da roditelji danas previše popuštaju djeci i ne discipliniraju ih dovoljno, ali ona ih na ovaj način priprema za život. Elena i njezin suprug Darren (54) nisu kao djeca naučili osnovne životne vještine poput kuhanja ili održavanja doma, pa je odlučila osigurati da njihova djeca to nauče od malih nogu.

Već s tri godine, njihovi mališani su počeli raditi kućanske poslove poput pranja rublja i rada u vrtu. Elena je podijelila kako njen sin priprema doručak prije nego što ona siđe u kuhinju iz spavaće sobe. Izjavila je: "Umjesto da sjede i viču čekajući doručak, mogu ga sami pripremiti." Majka ih također uči o prehrani, inzistirajući da svakodnevno pojedu barem pet porcija voća i povrća i popiju najmanje litru vode. Strogo zabranjuje visoko prerađenu hranu i umjetne grickalice poput slatkiša i čipsa. Dopušta jedno slatko dnevno s odobrenog popisa, koji uključuje jogurt, sladoled i kekse. Gazirana pića, čak i ona bez šećera, potpuno su zabranjena. Rekla je: "Nikad nisu jeli Haribo. Nisu im dozvoljene namirnice bez vitamina ili hranjivih vrijednosti. Kad im netko ponudi slatkiše, kažu 'ne, hvala, nisu dobri za mene' i bacaju ih u smeće."

Gledanje televizije ograničeno je na nedjelje, a tableti se koriste samo za obrazovne igre, poput izazova u slovkanju. Elena je rekla: "Ekrani su kao ovisnost. Ne želim da razviju tu ovisnost." Djeca također ne smiju ići na kat ili započeti novu aktivnost prije nego što pospreme prethodnu. Ako to ne učine, gube igračke zauvijek – i Elena se uvijek drži svojih prijetnji. Ispričala je jedan događaj kad su djeca napravila nered dok je bila na pozivu. Dala im je pet minuta da pospreme, ali nisu stigli na vrijeme. Zato je sve igračke stavila u crnu vreću i idući dan ih odnijela u dobrotvornu organizaciju, bez obzira na to koliko su bile nove ili skupe. Nakon toga, knjige su bile posložene na policama, a igračke uredno spremljene – djeca su naučila lekciju i nikad nije morala to ponoviti.

Elena je spremna na sve kako bi ih naučila disciplini i spriječila da rade "gluposti". Primjerice, kad je njezina kći zavezala čvor na ruksaku koji je bilo teško razvezati, natjerala ju je da ga razveže vani na kiši kako to ne bi više ponovila. Koriste i sustav nagrađivanja, a gube zvjezdice ako ne odu na WC prije izlaska iz kuće, pa im zatreba dok su vani. Iako mnogi roditelji ovo mogu smatrati previše strogim, Elena smatra da je to najbolje za njezinu obitelj. Rekla je: "Svatko ima pravo na svoje mišljenje i može odgajati djecu kako želi. No, problemi s mentalnim zdravljem su u porastu, a ljudi danas nemaju vještine izdržljivosti. Želim da moja djeca odrastu kao snažni lideri."

