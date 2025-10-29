Dr. Ana Štanfel Hauser: Menopauza ne mora značiti kraj mladolikog izgleda - već početak pametne brige o sebi

Menopauza donosi niz promjena koje se ne očituju samo u laboratorijskim nalazima, već i u ogledalu. Suha i osjetljiva koža, gubitak tonusa, pojava bora, promjena kontura lica te tanja i lomljivija kosa – sve su to znakovi pada estrogena. O tim promjenama, ali i o mogućnostima koje danas nudi estetska medicina, razgovarali smo s dr. Anom Štanfel Hauser, specijalisticom opće i abdominalne kirurgije i vlasnicom Specijalističke ordinacije opće kirurgije.

Koje su najčešće promjene na koži i tijelu koje žene primjećuju tijekom menopauze?

Tijekom menopauze žene doživljavaju cijeli niz promjena koje su izravna posljedica promjena u hormonskom statusu, prvenstveno pada estrogena. Iz estetsko-medicinske perspektive, najprije se uočavaju promjene na koži poput suhoće i dehidracije, osjetljivosti, gubitka tonusa zbog smanjene količine kolagena, a kao posljedicu žene primjećuju bore, opuštenost i stanjivanje kože – ali i sluznica. Često se na dotad besprijekornom tenu pojavljuju pigmentacijske mrlje i neujednačen ton kože.

Sve žene u ovoj fazi primjećuju „umoran“ izgled, gubitak volumena u obrazima, temporalnoj i perioralnoj regiji te na usnicama. Konture lica popuštaju, a pojavljuju se i tzv. „jowlsi“.

I kosa često odaje prve znakove hormonskih promjena – postaje tanja, opada neovisno o godišnjem dobu, gubi sjaj i gustoću. Tijelo također reagira: masnoće se preraspodjeljuju i nakupljaju u području trbuha i struka, uz gubitak mišićne mase i tonusa kože te pojavu celulita.

Dr. Ana Štanfel Hauser Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Ako se uz to jave nesanica, valunzi i razdražljivost, stres i hormonska neravnoteža dodatno ubrzavaju starenje kože.

Menopauza, dakle, nije samo hormonalna tranzicija, već kompleksan proces koji mijenja kvalitetu kože i sluznica, strukturu lica i tijela te metabolizam. Upravo zato, pristup pacijenticama u menopauzi mora biti holistički, individualiziran i temeljen na kombinaciji medicinskih i estetskih rješenja.

Zašto je važno o tim promjenama govoriti otvoreno, bez tabua?

Zato što se mnoge promjene koje nastupaju u peri- i menopauzi mogu ublažiti ili čak izbjeći. Previše žena prolazi kroz psihičke i fizičke tegobe ne znajući da se one mogu ublažiti ili podržati odgovarajućim pristupom. Vrlo često se metaboličke promjene krivo interpretiraju, a promjene raspoloženja, razdražljivost i nesanica nerijetko se pogrešno liječe antidepresivima.

Generacije naših baka i mama bile su potpuno zapostavljene kada je riječ o podršci u menopauzi. Posljedica toga su česte pojave osteoporoze, bolova i demencije – stanje koje se moglo izbjeći da su tada postojala znanja i mogućnosti koje imamo danas. Upravo zato, o menopauzi treba govoriti otvoreno i bez stigme.

Koje tretmane estetska medicina danas nudi ženama u menopauzi?

Tretmani koji stimuliraju kolagen u koži lica i tijela su na prvom mjestu, jer potiču sintezu vlastitog kolagena, a rezultati su dugotrajni i prirodni. Za one koje ne vole igle, izvrsni su laseri i radiofrekvencijski uređaji (RF).

Od injektivnih tretmana posebno se izdvajaju kolagen stimulatori poput PLLA (Sculptra, Aespla, Lanluma), kalcij-hidroksiapatita (Radiesse, HarmoniCa) te polikaprolaktona (Ellansé). Oni poboljšavaju kvalitetu, debljinu i tonus kože te vraćaju sjaj.

Kada je potrebno nadoknaditi volumen, koriste se hijaluronski fileri, iako njihovo trajanje u menopauzi može biti kraće i nepredvidivo, pa ih je poželjno kombinirati s kolagen stimulatorima. Tu su i biostimulatori (Jalupro, Profhilo, NeoProfiund Exo, polinukleotidi), koji dubinski hidratiziraju i regeneriraju kožu. Skinboosteri i mezoterapija također daju izvrsne rezultate.

Postoje li tretmani koji posebno dobro djeluju na suhu kožu i gubitak elastičnosti?

Naravno. Biostimulatori ciljano djeluju na oba problema – i suhoću i gubitak tonusa. Ovi se tretmani obično ponavljaju više puta, ovisno o stanju kože, a ublažavaju osjećaj zatezanja i osjetljivosti. Skinboosteri također vraćaju vlagu i svježinu koži.

Kako se može ublažiti gubitak volumena u licu ili promjene u konturama lica?

Kolagen stimulatori mogu nadoknaditi manji gubitak volumena i pružiti efekt prirodnog „liftinga“. Kada je gubitak veći, koriste se hijaluronski fileri ili lipotransfer – metoda apliciranja vlastite masti u željene regije, koja postaje sve popularnija.

Koja je uloga minimalno invazivnih tretmana poput botoksa, filera i lasera u ovoj fazi života?

U menopauzi ovi tretmani imaju vrlo smisleno mjesto jer ciljano djeluju na promjene uzrokovane hormonalnim disbalansom. Oni su temelj pametnog, sigurnog i prirodnog pomlađivanja – s poštovanjem prema individualnom izgledu žene.

Dr. Ana Štanfel Hauser Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Koliko su važni prehrana, fizička aktivnost i njega kože kod kuće uz estetske tretmane?

Prehrana i fizička aktivnost su na prvom mjestu, čak i prije estetskih tretmana i kućne njege. Hrana bogata proteinima ključna je za očuvanje mišićne mase, pa svojim pacijenticama uvijek savjetujem – radije preskočite jedan tretman, ali si priuštite dobar trening i zdrav obrok.

Preporučujete li kombinaciju estetske medicine i hormonske nadomjesne terapije kada je indicirana?

Da, svakako. Brojne kliničke studije, kao i iskustva kolega ginekologa i endokrinologa, potvrđuju da se nadomjesna terapija treba uvesti pri prvim znakovima hormonskih promjena – naravno, ako ne postoji zdravstvena kontraindikacija. Često je prisutna i inzulinska rezistencija, koja zahtijeva dodatnu terapiju.Kod pacijentica koje koriste hormonsku nadomjesnu terapiju, rezultati estetskih tretmana su bolji i brži. No, prije svake odluke nužno je napraviti temeljitu obradu i savjetovati se s liječnikom.

Kako ženama približiti ideju da estetska medicina nije samo „borba protiv bora“, već ulaganje u samopouzdanje i kvalitetu života?

Žene vrlo dobro osjećaju potrebu za ovakvim tretmanima – ne samo iz estetskih, već i funkcionalnih razloga. Blagodati koje donose estetski postupci često nadmašuju očekivanja, jer osim poboljšanja izgleda, vraćaju samopouzdanje i osjećaj zadovoljstva sobom.

Naravno, postoje i pacijentice koje pretjeruju s tretmanima, no važno ih je na vrijeme prepoznati i usmjeriti. Estetska medicina, kada se primjenjuje odgovorno, pomaže ženi da dostojanstveno i s lakoćom proživi svaku fazu života.

Koje su nove tehnologije i tretmani u estetskoj medicini koji su posebno obećavajući za žene u menopauzi?

Spomenula bih estetske tretmane genitalne regije koji rješavaju problem suhoće, inkontinencije, bolnih spolnih odnosa i svega sto se može javiti u perimenopauzi i menopauzi zbog stanjivanja sluznice vagine. Sve vise žena se podvrgava ovim zahvatima jer su garancija bolje kvalitete života.

Na što bi žene trebale paziti prilikom odabira stručnjaka i tretmana?

Prvenstveno da je liječnik educiran, da se percepcija ljepote vašeg liječnika i vas ne razlikuje. Važno je slušati svog izabranog doktora, i ne zanemariti sve druge aspekte života, osobito prehranu i fizičku aktivnost, možda i suplementaciju, jer samo injektivni tretman nije dovoljan.

Imate li osobni savjet ili poruku za žene koje prolaze kroz menopauzu i žele se osjećati dobro u svom tijelu?

Menopauzu ne treba stigmatizirati, nije bolest već je poziv ženi da se pobrine napokon za sebe. Dakle, sama priroda je napravila to da žena dođe u fazu kada joj okolina više ne treba biti na prvom mjestu i natjerala je ženu da se okrene sebi. To je predivno razdoblje koje se može uljepšati i olakšati blagodatima koje suvremena medicina daje i od toga ne treba zazirati.