Dosta vam je besanih noći? Isprobajte ove savjete stručnjaka za bolji noćni odmor

San je ključan za naše fizičko i mentalno zdravlje jer tijelo i um tijekom noći obnavljaju svoje resurse, što nam omogućuje da budemo produktivni i fokusirani tijekom dana. Ipak, unatoč tome što je san toliko važan, mnogi ljudi danas imaju problema s kvalitetom sna. Stres, tehnologija, loše navike i zdravstveni problemi mogu značajno utjecati na našu sposobnost da se naspavamo i odmorimo. Osobe koje ne spavaju dovoljno suočavaju se s raznim negativnim posljedicama, od smanjenog koncentriranja do povećanog rizika od ozbiljnih bolesti.

Prosječna odrasla osoba budi se dva puta noću, a za to su često krive temperaturne fluktuacije, stres i partner koji hrče. Nedavna studija također je identificirala financijske probleme i manje tegobe poput začepljenog nosa kao uobičajene razloge za noćne smetnje, koje se obično javljaju između jedan i tri sata ujutro, piše Express. Dok 47 posto ljudi pokušava ponovno zaspati, a 21 posto drži zatvorene oči u nadi da će ponovno utonuti u san, njih 13 posto je priznalo da pribjegne "skrolanju" na telefonu.

Ovo istraživanje naručio je Silentnight za svoje godišnje izvješće "Kako Velika Britanija spava", koje ispituje navike spavanja nacije i potencijalna područja za poboljšanje. "Mnogi ljudi žele imati zdravije navike, ali loš san često može biti ono što vas vodi prema neuspjehu. Kada nismo dovoljno odmoreni, tada donošenje zdravih odluka, poput izbora hrane i tjelesne aktivnosti, postaje mnogo teže", rekla je specijalistica za spavanje, dr. Holly Milling.

Četiri od deset ispitanika je tvrdilo da kvaliteta njihovog sna utječe na njihovo fizičko i mentalno zdravlje, dok je 36 posto priznalo da im nedostaje motivacije za vježbanje kad su toliko umorni. Međutim, problem ne predstavlja samo održavanje sna. Zapanjujućih devet od deset odraslih osoba bori se da uopće zaspi. "Nije iznenađenje da je broj jedan razlog zašto se ljudi muče sa snom teškoća s isključivanjem. To odražava kako su stres i mentalna preopterećenost postali značajan dio modernog života", objasnila je Milling.

Dodala je da je važno imati dobar sustav podrške te davati prioritet svom općem zdravlju kada je riječ o snu. "Tehnike poput svjesnosti i drugih vježbi opuštanja također mogu pomoći u smirivanju užurbanog uma i pripremiti tijelo za odmor", rekla je stručnjakinja. Prema nalazima studije, 36 posto odraslih ne uspijeva redovito spavati preporučenih osam sati, dok je 47 posto ispitanika izjavilo da su spavali šest sati ili manje. Zatim, njih 18 posto priznalo je da se ne mogu sjetiti kada su posljednji put mirno spavali.

Posljedično, tijekom prosječnog tjedna, tipična odrasla osoba osjeća se odmorno samo tri dana, a posljedice lošeg sna često se manifestiraju kao umor, nemogućnost koncentracije i glavobolje. Zato su stručnjaci iz Silentnighta podijelili pet savjeta za bolji noćni odmor. Prvo trebate odrediti prioritete i personalizirati spavanje. "Razmislite o tome što vaše tijelo treba i kako možete raditi s prirodnim obrascima svog tijela, bez obzira jeste li noćna ptica ili jutarnja osoba", objasnila je stručnjakinja.

Poduzmite male korake da biste se riješili bilo kakvog stresa ili navika koje bi mogle ometati vaš odmor. Drugi korak podrazumijeva dosljednost. "Naši tjelesni satovi vole rutinu, stoga, koliko god možete, pokušajte se probuditi u isto vrijeme svako jutro, čak i vikendom, da biste podržali svoj san i opće zdravlje", savjetovala je stručnjakinja. Kao treći korak, stručnjaci su predložili stvaranje vlastite rutine opuštanja.

"Kako vašem tijelu treba vremena da se probudi, tako mu treba vremena i da se na kraju dana smiri i opusti te bude spremno za doba san", objasnila je Milling. Postavite alarm sat vremena prije odlaska u krevet da biste se opustili i odvojili od dana. To vrijeme iskoristite za smirenje uma i tijela uz opuštajuće aktivnosti te smanjeno vrijeme pred ekranom. Također, bitno je i ohladiti prostoriju u kojoj ćete spavati.

"Da bismo imali kvalitetan san, unutarnja temperatura treba pasti za nekoliko stupnjeva, što znači izbjegavanje tuširanja toplom vodom ili kupku neposredno prije spavanja", poručila je stručnjakinja. I za kraj, obratite pozornost na vaš madrac. Vaša se kralježnica noću rehidrira, što pomaže da sve bude u ravnoteži.

Kada nemate odgovarajuću podršku tijekom noći, vaša kralježnica ne može pravilno apsorbirati tekućinu, što dovodi do opterećenja mišića i bolova. "Pustite svom madracu da diše tijekom dana povlačenjem navlake da bi se madrac mogao osušiti. Tako ćete mu pomoći i da ostane u dobrom stanju", zaključila je stručnjakinja.