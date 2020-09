Dosadila vam je klasična salata? Ovo su namirnice koje joj možete dodati, a pomažu u lakšem i bržem mršavljenju

Kada se radi o hrani koja je najbolja za gubljenje viška kilograma, stručnjaci uvijek tvrde da je to salata. U njoj možete kombinirati različite namirnice - od voća i povrća pa sve do raznih sjemenki, kako biste imali ukusan i učinkovit obrok. Salate smanjuju masnoću na trbuhu, poboljšavaju metabolizam i pomažu da se osjećate sito tijekom cijelog dana. No što vam padne na pamet kada razmišljate o salati? Uobičajene namirnice su rajčica, luk, zelena salata, krastavci, piletina i masline, ali postoje druge namirnice koje imaju pozitivne učinke kod gubljenja kilograma koje možete dodati svojim salatama, prenosi Pinkvilla.

Paprika

Slatke crvene i zelene paprike bogate su dihidrokapsijatom i vitaminom C. One pomažu pojačati metabolizam, sagorijevati masnoće na trbuhu i regulirati hormone stresa. Možete ih upariti s avokadom, lukom, crnim grahom, octom…

Jaja

Jaja su dobra za gubitak viška kilograma, ali i za općenito zdravlje. Sadrže holin, esencijalni nutrijent sličan vitaminima, koji se učinkovito bori s masnoćama u našem tijelu. Jaja povećavaju potencijal našeg tijela da apsorbira antioksidanse karotenoide, koji se nalaze u brokuli, kelju, prokulici, mrkvi, slatkom krumpiru…

Bobičasto voće

U sebi sadrže vodu i vlakna koja uspješno smanjuju želju za hranom te pomažu u lakšem mršavljenju. Možete ih konzumirati s pečenom piletinom i lukom.

Mahunarke

Mahunarke su biljni izvor proteina i bogate su raznim vlaknima. Smanjuju rizik od raka i kardiovaskularnih bolesti, dijabetesa i pretilosti. One također mogu pružiti osjećaj sitosti. Mahunarke dodajte preljevima od citrusa, naranče, rotkve, feta sira...

