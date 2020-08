Dijetetičarka otkrila kako lakše mršavjeti: Prevarite mozak da se osjećate sito, a evo i kako

Gubljenje viška kilograma može biti težak zadatak, a ako ste na dijeti, vjerojatno se ne osjećate kao da ste siti nakon jela. No ako se borite s osjećajem sitosti, možete okriviti posuđe iz kojeg jedete za to, prenosi The Sun. Jedna dijetetičarka otkrila je svoj trik kako prevari mozak i tijelo da misli da pojela više nego što zapravo je.

Rebecca Gawthorne objavila je trik na svom Instagram profilu, a mnogi su bili oduševljeni koliko je jednostavan. Objavila je videozapis u kojem se vidi kako hrana u manjem tanjuru može izgledati kao da ustvari imate veću porciju. Ovo je, kaže, sjajno ako se borite za održavanje ravnoteže kada je u pitanju kontrola porcija.

- Ako se borite s kontrolom porcija ili jedete previše, pokušajte s ovim jednostavnim trikom - poslužite obroke na manjim tanjurima i zdjelama - savjetuje Rebecca. Zatim je i objavila video u kojem pokazuje kako ista količina hrane drugačije izgleda kada se nalazi u posudama različitih veličina.

- Kada upotrebljavate manje zdjelice i tanjure, nesvjesno servirate manje porcije i manje jedete. Ali osjećate se jednako sito i zadovoljno kao što i vaš mozak vidi manju zdjelu kao da ima više hrane u njoj kao što izgleda puna. Još uvijek preporučujem slušanje signala gladi i sitosti vašeg tijela kada koristite ovaj trik, ali to je izvrsno mjesto za početak - kaže Rebecca.

Također je dodala kako je moguće koristiti pravu količinu povrća, proteina i ugljikohidrata kada koristite manje tanjure i zdjelice. Rekla je da bi pola tanjura trebalo zauzeti povrće.

- Dodajte 1/4 proteina - otprilike veličine vašeg dlana. Zatim dodajte 1/4 ugljikohidrata približno veličine vaše stisnute šake - objašnjava. Rekla je da biste trebali jelo završiti s jednom ili dvije žlice zdravih masti - koje mogu uključivati ​​hranu poput avokada.

