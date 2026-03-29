Dolazi sezona krpelja: Spasite psa i mačku prirodnim sredstvima, ali oprez - neka ulja su smrtonosna

Početak proljeća za svakog vlasnika psa ili mačke označava i početak sezone parazita. Šetnje prirodom postaju rizičnije, a briga za zdravlje ljubimca raste. U potrazi za sigurnijim alternativama farmaceutskim proizvodima, sve se više istražuju prirodni pripravci. Iako je želja za izbjegavanjem "kemije" razumljiva, važno je pristupiti prirodnim sredstvima s oprezom i dobrim informacijama, jer njihova učinkovitost i sigurnost drastično variraju. Temelj svake zaštite, slažu se stručnjaci, leži u snažnom imunitetu životinje, koji se gradi kvalitetnom prehranom. Zdrav ljubimac manje je privlačna meta za parazite, no u jeku sezone potrebna je i dodatna pomoć.

Većina prirodnih sredstava djeluje kao repelent, što znači da svojim mirisom odbijaju nametnike, ali ih rijetko ubijaju ili prekidaju njihov životni ciklus. Među najpopularnijim pripravcima koje vlasnici mogu i sami napraviti je sprej od jabučnog octa. Zbog svoje kiselosti, ocat razrijeđen s vodom u omjeru jedan prema jedan stvara nepovoljno okruženje na koži i dlaci ljubimca. Slično djeluje i kokosovo ulje, čija laurinska kiselina odbija parazite, no njegova mana je što dlaku može učiniti masnom i ljepljivom. Kao jedno od najučinkovitijih prirodnih rješenja ističe se ulje neema, koje sadrži spoj azadirahtin. On ometa hormonalni sustav parazita, sprječavajući ih u razmnožavanju i razvoju, a ujedno djeluje i protuupalno na kožu nadraženu ugrizima.

Eterična ulja čine okosnicu mnogih komercijalnih i kućnih prirodnih repelenata. Njihova snaga leži u iznimno koncentriranim biljnim mirisima koje paraziti ne podnose. Ulja poput cedra, lavande, limunske trave i geranija često se koriste u izradi sprejeva ili se kapaju na ogrlice. Međutim, s njima dolazi i najveći rizik. Zbog visoke koncentracije, eterična ulja nikada se ne smiju nanositi nerazrijeđena izravno na kožu životinje. Obavezno ih je pomiješati s baznim uljem, poput bademovog ili kokosovog, ili s vodom i alkoholom u slučaju spreja. Preporučena koncentracija je vrlo niska, obično od 0,5 do jedan posto, što znači svega tri do šest kapi na 30 mililitara nosača. Prije prve primjene, nužno je napraviti test na malom dijelu kože i promatrati reakciju.

Najveći oprez potreban je kod mačaka, čiji organizam funkcionira drugačije od psećeg. Mačke imaju osjetljivu jetru koja ne posjeduje enzime za razgradnju mnogih spojeva prisutnih u eteričnim uljima, što ih čini izrazito toksičnima čak i u minimalnim količinama. Ulje čajevca (Melaleuca alternifolia), koje se često pogrešno preporučuje, za mačke može biti smrtonosno. Jednako su opasna i ulja citrusa, paprene metvice, eukaliptusa, bora, breze i klinčića. Trovanje se može dogoditi udisanjem, upijanjem preko kože ili lizanjem dlake, a simptomi uključuju drhtavicu, slinjenje, gubitak koordinacije, pa čak i napadaje i otkazivanje organa. Kod pasa su toksičnima dokazana ulja zimzelena i metvice (pennyroyal).

Kada prirodno jednostavno nije dovoljno?

Iako su blage prirodne metode odlične za prevenciju, u nekim situacijama one jednostavno nisu dovoljne. Ako je vaš ljubimac već "pokupio" buhe, sprej na bazi octa ili lavande neće riješiti problem. Razlog je jednostavan: odrasle buhe koje vidite na životinji čine samo pet posto ukupne populacije. Preostalih 95 posto, u obliku jajašaca, ličinki i kukuljica, nalazi se u vašem domu - u tepisima, parketu, krevetima i foteljama. U takvim slučajevima potrebni su veterinarski preparati koji prekidaju životni ciklus parazita, uz temeljito i redovito usisavanje te pranje sve posteljine na visokim temperaturama. Korištenje dijatomejske zemlje prehrambene gradacije po tepisima može pomoći isušiti i uništiti razvojne oblike buha.

Drugi scenarij u kojem je oslanjanje isključivo na prirodne repelente velik rizik jesu područja s visokom populacijom krpelja koji prenose opasne bolesti. U regijama gdje su česte bolesti poput piroplazmoze (babezioze) ili lajmske bolesti, posljedice ugriza zaraženog krpelja mogu biti fatalne. U takvim je uvjetima zaštita koju pružaju registrirani veterinarski preparati, bilo u obliku tableta, ampula ili ogrlica, nužna. Isto vrijedi i za životinje koje pate od alergijskog dermatitisa na slinu buhe, gdje čak i jedan jedini ugriz može izazvati tešku kožnu reakciju, svrbež i sekundarne infekcije. Tada je potrebna stopostotna zaštita koju prirodni repelenti, zbog kraćeg djelovanja i potrebe za čestim nanošenjem, ne mogu jamčiti.

Integrirani pristup kao najbolje rješenje

Borba protiv parazita ne mora biti crno-bijela priča u kojoj se bira isključivo između kemije i prirode. Najbolje rezultate često daje integrirani pristup, gdje se različite metode kombiniraju za maksimalnu sigurnost. Mnogi vlasnici koriste veterinarski preparat kao osnovnu zaštitu, a prirodne repelente kao dodatnu pomoć prije odlazaka u visoko rizična područja poput šuma i visokih trava. Ne treba zanemariti ni najjednostavniju, a iznimno učinkovitu metodu - redovito češljanje gustim češljem nakon svake šetnje. To je najbolji način za rano uočavanje krpelja prije nego što se stignu pričvrstiti i prenijeti zarazu. Odluka o zaštiti na kraju je na vlasniku, no ona mora biti donesena na temelju provjerenih informacija i u dogovoru s veterinarom koji najbolje poznaje zdravstveno stanje vašeg ljubimca i epidemiološku situaciju na području gdje živite.

*uz korištenje AI-ja