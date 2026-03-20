FILMSKA PRIČA

VIDEO Misterij koji je nasmijao internet: Mačka bi svake večeri nestala bez traga, slučaj riješio pas

VL
Slavica Trgovac Martan
20.03.2026.
u 13:30

Tijekom godina mački su zaposlenici ambulante više puta pokušali pronaći udomitelje, ali nijedan pokušaj nije uspio pa je na kraju ostala ondje gdje očito i pripada

U svakoj veterinarskoj ambulanti postoje male rutine, neobični trenuci i životinje koje s vremenom postanu pravi zaštitni znak mjesta. No, u jednoj klinici u američkoj saveznoj državi Kentucky večernje zatvaranje godinama je pratio poseban misterij. Naime, kućna mačka ambulante redovito bi nestajala baš kada je bilo vrijeme za polazak kući pa su zaposlenici morali pretraživati svaki kutak zgrade kako bi je pronašli. Kada je potraga postala gotovo svakodnevna misija, jedna zaposlenica odlučila je problem riješiti na prilično neobičan, ali genijalan način, piše People.

Žena imenom Krista je u pomoć pozvala svog petogodišnjeg belgijskog ovčara malinou, psa po imenu Hustle, koji je godinama treniran za napredan rad s mirisima. Ono što je počelo kao praktično rješenje za pronalazak tvrdoglave mačke ubrzo se pretvorilo u prizor koji je mnogima bio i smiješan i neodoljivo simpatičan. U TikTok videu koji se brzo proširio društvenim mrežama Hustle se može vidjeti kako potpuno usredotočeno njuška uz ormariće, kutove i skrivene dijelove ambulante, odlučan da obavi zadatak do kraja. Uz snimku je stajao opis koji je savršeno sažeo situaciju: kada se mačka iz klinike sakrije prije spavanja, vrijeme je da se izvuku 'teška pojačanja'. Krista je objasnila da Hustle nije tek razigrani pas nego životinja posebno obučena da najprije prepozna miris određenog predmeta, a zatim pronađe osobu ili životinju povezanu s tim tragom. Upravo u takvim zadacima, kaže, posebno se ističe, bilo da je riječ o praćenju traga ili pretraživanju prostora.

@hustlethemalinois I think Turbo may have slapped the crap out of him for being a snitch 😂 #vetmed #searchandrescue #bedtime ♬ original sound - Hustle_the_Malinois

Glavna zvijezda ove male večernje drame je mačka Turbo, koja je već gotovo deset godina dio svakodnevice te veterinarske klinike. Pronađena je kao lutalica nakon što ju je udario automobil, a zbog ozljeda su joj morali amputirati stražnju nogu i rep. Unatoč svemu, upravo je ta ambulanta postala njezin trajni dom, iz kojeg očito ne planira otići, ali se zato itekako voli skrivati.

S vremenom je Turbo razvila naviku da svake večeri netragom nestane baš kada zaposlenici žele zaključati ambulantu i otići kući. Krista kaže da su zbog nje često morali doslovno pretražiti cijelu zgradu kako bi je pronašli. Potrage su postale iscrpljujuće pa je odlučila Hustleovo znanje pretvoriti u nešto korisno. Tako je pas dobio novi zadatak, a čini se da ga je prihvatio s velikim oduševljenjem. Prema Kristinim riječima, dovoljno je samo spomenuti Turbino ime i Hustle odmah kreće u akciju. Za njega je sve to igra u kojoj želi pobijediti, a potraga za nestašnom mačkom postala mu je jedan od omiljenih zadataka.

Turbo, s druge strane, nije nimalo impresionirana njegovim uspjesima. Krista kroz smijeh kaže da mačka nipošto ne cijeni kada je pronađu i da Hustlea često 'počasti' odlučnim dodirom po njušci, kao da mu zamjera što ju je odao. Upravo je taj mali sukob između predanog psa i tvrdoglave mačke dodatno osvojio gledatelje na TikToku. Mnogi su se u komentarima našalili da je Hustle doslovno 'pozvao policiju' na Turbo ili da je otvarao ormariće kao da ima osobni nalog za pretres. Taj simpatičan odnos između njih dvoje pretvorio je sasvim običnu večernju rutinu u priču koja je nasmijala i raznježila tisuće ljudi.

Iako Turbo očito ne uživa u tome da je pronađu, nema sumnje daje klinika njezin dom. Tijekom godina više puta zaposlenici su joj pokušali pronaći udomitelje, ali nijedan pokušaj nije uspio. Na kraju je ostala ondje gdje očito i pripada, kao nestašna, tvrdoglava i voljena kraljica ambulante koja i dalje uspješno drži sve na oprezu.

Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

