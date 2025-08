Doktori su pripisali njene simptome upali sinusa: 'Godinu dana kasnije saznala sam da imam tumor na mozgu'

Dugo prije nego što je postala pacijentica, Ilene Sue Ruhoy bila je cijenjena neurologinja iz Seattlea, poznata po svojoj stručnosti u liječenju raznih neuroloških bolesti. Radila je više od desetljeća kad je 2014. počela osjećati sve češći umor, vrtoglavicu, mučninu, migrene i razdražljivost. Liječnici su te simptome pripisivali stresu, hormonalnoj neravnoteži ili infekciji sinusa – no Ruhoy je osjećala da je problem dublji. Nitko, kaže, nije je istinski slušao niti uzeo ozbiljno njezine pritužbe, piše Daily Mail.

Tek u kolovozu 2015., nakon godinu dana upornog traženja da joj se napravi magnetska rezonanca, jedna je liječnica pristala. Nalaz je šokirao sve. Na hitnoj pomoći, liječnici su otkrili tumor veličine jabuke – meningiom – koji je snažno pritiskao lijevu hemisferu njezina mozga, toliko da su se obje moždane polovice pomaknule udesno.

Iako meningeomi nisu zloćudni tumori, mogu biti smrtonosni ako izazovu komplikacije – sa stopom smrtnosti između 63 i 90 posto. Ruhoy je prošla niz operacija, uključujući zatvaranje krvne žile koja je hranila tumor, te kirurško uklanjanje mase.

“Tek kad se osvrnem unatrag i razmislim o tim pregledima, bila sam u točki u kojoj sam molila ljude da mi vjeruju“, rekla je, “Tužno je što da mi je netko ranije vjerovao, mogla sam možda izbjeći ponovljene recidive – danas sam prošla već tri kruga zračenja mozga”.

Devet mjeseci nakon pojave simptoma, Ruhoy je posjetila novu liječnicu obiteljske medicine. Čim je ušla, počela je plakati i rekla: “Molim vas, samo me naručite na magnetsku rezonancu”. Liječnica joj je uzvratila: “Kad vas neurolog zamoli da naručite magnetsku rezonancu mozga – naručite magnetsku rezonancu mozga”. “Nikad neću zaboraviti taj trenutak”, prisjetila se Ruhoy, “Skoro sam je zagrlila od zahvalnosti”.

Iako Ruhoy i danas ne zna što je uzrokovalo njezin tumor, s obzirom na doktorat iz ekološke toksikologije, provela je vlastitu dubinsku analizu izloženosti toksinima, infekcijama i okolišnim čimbenicima – ali bez konačnog odgovora.

Nakon vlastitog iskustva, Ruhoy se odlučila specijalizirati za složene bolesti nakon izloženosti (PEI – post-exposure illness), kao što su dugotrajni COVID i sindrom kroničnog umora. Pacijenti s PEI često su neshvaćeni – liječnici ih ignoriraju, simptome pripisuju stresu ili psihološkim problemima i često odustaju od daljnjeg liječenja.

Ruhoy se zaklela da njezini pacijenti nikada neće napustiti ordinaciju bez plana oporavka. “Puno tih bolesti ne uključuje nužno infekciju. Dugotrajna izloženost pesticidima ili plijesni, primjerice, povezuje se s Parkinsonovom bolešću, multiplom sklerozom i sindromom kroničnog umora”.

Jedna od njezinih pacijentica, Danielle, plesačica u tridesetima, imala je niz neobjašnjivih simptoma: bolovi u zglobovima, alergije na hranu, osipi, oticanje udova, vrtoglavica, glavobolje i bolovi u vratu. Nakon godina lutanja od liječnika do liječnika, Danielle je došla Ruhoy, koja joj je postavila pitanja koja nitko prije nije – o obiteljskoj povijesti, gušenju, bolovima u prsima...

Detaljna analiza otkrila je neprepoznatu hipotireozu, a dodatna ispitivanja pokazala su i probleme s kralježnicom. Kombinacijom lijekova, fizikalne terapije i podrške specijalista, Danielle se oporavila.

Uz standardno liječenje, Ruhoy potiče i prirodne metode: redovita fizička aktivnost, boravak u prirodi, dosljedan ritam spavanja i osluškivanje signala vlastitog tijela. “Hoćete li ikada ponovno biti ‘normalni’? To me često pitaju. Ako pod ‘normalno’ mislite na osobu kakva ste bili prije bolesti – to ne mogu obećati”, piše u svojoj knjizi Invisible No More, “Ali ako brinete o sebi, slušate svoje tijelo i ne odustajete – imate velike šanse da budete dobro. Vrlo dobro, čak”.

