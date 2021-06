Djevojka šokirala: 'Trudna sam i zaručena, ali želim se još zabavljati pa sam otvorila profil za spojeve'

Gwen (26) otvorila je Tinder profil u nadi da će se što više zabaviti prije nego što se uda. Iako svoje vjenčanje planira već idućeg ožujka, ona tvrdi kako još uvijek nije spremna smiriti se i postati supruga, kako prenosi The Sun.

U svom profilu na aplikaciji za spojeve napisala je: “Prvo, trenutno sam trudna, ali ne dopuštam da me to spriječava da se zabavljam. Druga stvar, zaručena sam za divnog čovjeka koji ne zna da imam profil. Želim se što više zabaviti prije svog vjenčanja koje je iduće godine. Također me zanima kako biste me pokušali ukrasti od zaručnika.”

Foto: Reddit

Njezin profil od tada se počeo dijeliti na društvenim mrežama, a mnogi korisnici ostali su šokirani njezinim ponašanjem. “Molim te mi reci da je zaručnik saznao sve”, komentirao je jedan korisnik, dok je jedna korisnica dodala: “To jadno dijete.”

Objava je podijeljena na subredditu r/Trashy. Skupina broji preko 2,4 milijuna članova i opisuje se kao mjesto za "otkačene priče, glamur, sve ono lažno, plastično i posve smeće".

