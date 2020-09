'Djevojka me prevarila i bio sam joj spreman oprostiti, no onda mi je rekla da je trudna, ali ne zna tko je otac'

"Odnos sa sadašnjom djevojkom započeo sam bez obaveza, bili smo prijatelji s povlasticama. Mladi smo, meni su 22, njoj 20 i to nam je odgovaralo. Nakon godinu dana ipak smo stupili u vezu jer su se pojavile snažne emocije. Nastupila je karantena zbog koronavirusa i u početku smo stalno razgovarali, ali onda se počela čudno ponašati. Manje se javljala, nije toliko odgovarala na poruke... Uskoro mi je bilo jasno zašto - prijatelj me nazvao i pitao što je s nama dvoje jer ju je vidio s drugim muškarcem", ispričao je savjetnici Deidre nepoznati muškarac.



Pitao ju je o čemu se radi, ali ona nije htjela ništa komentirati. Onda je odlučio malo kopati po mobitelu kako bi dobio neki odgovor - imao je što vidjeti, izmjenjivala je poruke s drugim.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Djevojka je i dalje negirala dok nije došlo do velikog sukoba. Nije više mogla izdržati i sve je priznala uz objašnjenje da se ne osjeća sretno u trenutnoj vezi i da je započela aferu s kolegom s posla.



"Bio sam spreman oprostiti jer mi je rekla da želi da nastavimo našu vezu, ali ubrzo je saznala da je trudna. Da stvar bude još gora, ne zna tko je otac. Ne znam što da napravim."



"Osim tebe, i ona zvuči vrlo uznemireno i bitno je da vas dvoje počnete iskreno razgovarati. Oboje ste mladi. Čak i pod pretpostavkom da je ovo vaša beba, jeste li spremni biti roditelji - sa svim ograničenjima i odgovornostima koje to nosi sa sobom? Je li vaša veza dovoljno jaka? Je li ginekolog rekao nešto o terminu poroda? To bi moglo odgovoriti na pitanje tko je otac. U suprotnom, morali biste pričekati DNK pretrage nakon što se dijete rodi", odgovorila mu je psihoterapeutkinja.

