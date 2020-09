'Započela sam aferu s mlađim muškarcem jer me suprug nije doživljavao'

Započela sam strastvenu aferu s mlađim muškarcem jer sam se osjećala usamljeno. Moj suprug stalno je bio na poslu i nije pokazivao zanimanje za mene, čak ni kada je bio kod kuće. Vikende je radije provodio u druženju s prijateljima, nego da je proveo večer sa mnom. Imam 27, a suprug 35 godina. Imamo kćer koja sada ima četiri godine. Odustala sam od posla kad sam je dobila, a suprug mi prepušta svu brigu o njoj, bio on doma ili ne. Muškarac s kojim sam imala aferu uređivao je naš vrt. Ima 31 godinu i vrlo je fizički privlačan. Brzo smo se zbližili, a jednog dana smo se poljubili. Nismo se mogli zaustaviti i poseksali smo se. Bilo je stvarno posebno. Od tada smo se seksali kad god smo mogli - napisala je jedna žena za The Sun.

Čak i kada je završio s poslom kod njih doma, dolazio bi navečer kad bi njezin suprug bio odsutan. Zaljubila se u njega, ali morala je to prekinuti zbog svoje kćeri. Oboje su žalili zbog tog, ali znala je da radi ispravnu stvar. Međutim, njezin suprug je pronašao poruke između nje i njezinog ljubavnika. Imali su veliku svađu, ali on joj je oprostio zbog njihove kćeri. Mislila je da je sve u redu, ali onda je on zahladio odnos prema njoj, a u njegovom mobitelu je pronašla poruke s drugom ženom. Ona se osjećala povrijeđeno, ali njezin muž se opravdavao s njezinom aferom. Ona se sada pita može li spasiti brak ili više nema šanse za njih.

- Oboje ste pokušali jednostavno prijeći preko vaše afere prošle godine, ali čini se da niste učinili ništa kako biste pronašli ono što je pošlo po zlu u vašoj vezi i napravili promjene kako biste stvari popravili. Recite mužu da nije vrijeme za donošenje odluke koja će promijeniti cijeli vaš život, poput rastave. Zamolite ga da prekine kontakt s drugom ženom, barem zasad, dok vas dvoje iskreno razgovarate i poduzimate neke pozitivne akcije - odgovorila mu je Deidre.

