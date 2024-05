Djevojka ispričala: ‘Išla sam upoznati roditelje svog dečka, a onda mi se dogodila nezgoda u WC-u'

Mnogima je upoznavanje partnerovih roditelja poprilično stresno iskustvo i mnogi su pri tome vrlo nervozni. No, jedna djevojka bila je užasnuta kada je shvatila da je razbila wc školjku u kući dečkovih roditelja, i to samo nekoliko minuta nakon što ih je upoznala, piše The Sun.

Kennedy Calwell (26) iz Vancouvera u Kanadi prvi se put susrela s obitelji svog partnera Nicka kad se 'nesretni incident' dogodio. Naime, odletjela je u Toronto kako bi upoznala roditelje, ali nakon što je obavila nuždu, doživjela je nezgodu - otkrila je da ne može pustiti vodu u WC-u. Dok je sama pokušavala 'riješiti' problem, slučajno je razbila poklopac WC školjke, koji se onda razbio o pod.