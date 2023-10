'Djevojka i ja smo se pomirili nakon prekida, a dok nismo bili skupa pretraživala je stranice za upoznavanje'

Ne mogu prijeći preko poruka koje je moja djevojka kad smo prekinuli poslala našem prijatelju . U međuvremenu smo se opet pomirili ali ja stalno na to mislim,napisao je anonimno jedan dečko terapeutkinji s portala The Sun, Deidre. To je, kaže, tada bila istina, no otkad su se pomirili seks je jedna od boljih stvari.

"Pauziranje veze je bilo njena ideja, a meni je drago jer smo sada mnogo više povezani"; dodao je, no smeta mu što ona s drugima o tome priča, posebno s muškarcima koji bi to mogli shvatiti kao 'znak za akciju'.

Uz to mu je, kaže, priznala i da je, dok nisu bili zajedno, pretraživala dating stranice, pa se sada boji da će je izgubiti.

"Nema ničeg lošeg ni u tome da izlazi s drugim muškarcima dok niste skupa i o tome je uopće nemojte ništa pitati", rekla je Deidre. Osim toga, savjetovala mu je i da poradi na svom samopouzdanju i da s njom popriča o njihovom seksu, da provjeri koliko je ona s tim zadovoljna.

"Vi se očito bojite da ćete je izgubiti jer mislite da vam seksualni život nije dovoljno dobar, a zato vas i muči što misli neki prijatelj... Razgovarajte sa svojom djevojkom i recite joj da trebate znak da stvari radite dobro", poručila mu je terapeutkinja.

