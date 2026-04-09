Današnji dan donosi potpuni kaos: Saznajte koji će znakovi profitirati, a koga čeka brutalna borba za moć!
Četvrtak donosi snažan planetarni preokret koji će utjecati na sve znakove Zodijaka. Vatreni Mars, planet akcije i energije, ulazi u svoj dom, znak Ovna, označavajući početak šestotjednog razdoblja pojačane aktivnosti, hrabrosti i borbe za vlastite interese. Istovremeno, Mjesec u discipliniranom Jarcu traži strukturu i oprez, stvarajući moćnu kombinaciju nagona za djelovanjem i potrebe za strateškim planiranjem, prenosi The Economic Times.
Ovan: Ulaskom vašeg vladara Marsa u vaš znak, osjećat ćete se kao da ste dobili novu snagu. Energija će vam biti na vrhuncu, a ovo je idealno vrijeme za pokretanje osobnih projekata i borbu za vlastita prava. Nećete dopustiti da vas itko zaustavi. Ipak, horoskop savjetuje introspekciju. Profesionalni rast može se činiti sporim, ali dugoročno planiranje donijet će rezultate. U ljubavi će odnosi profitirati od strpljenja i smirene komunikacije, dok se u financijama preporučuje izbjegavanje impulzivnih troškova.
Bik: Mars ulazi u vaše dvanaesto polje, donoseći period povlačenja i pripreme. Idućih šest tjedana mogli biste se osjećati frustrirano ili kao da radite iza kulisa bez zasluženog priznanja. Neočekivani troškovi mogu zahtijevati oprezno upravljanje novcem. U poslu, stabilnost ćete održati upornim trudom. Ljubavni odnosi cvjetaju uz emocionalnu iskrenost. Vrijeme je da vjerujete intuiciji i ne žurite s važnim odlukama.
Blizanci: Pred vama je sjajno šestotjedno razdoblje za postavljanje i ostvarivanje ciljeva. Energija se seli u vaše polje prijateljstva i društvenog života, a suradnja s drugima donosi uspjeh. Fizička aktivnost s prijateljima, osobito natjecateljski sportovi, posebno će vam goditi. Profesionalne odgovornosti se mogu povećati, ali s njima dolaze i prilike za priznanje. U partnerskim odnosima ključno je strpljenje kako bi se izbjegli nesporazumi.
Rak: Mars ulazi na vrh vaše astrološke karte, aktivirajući sektor karijere i budeći ambicije kao nikada prije. Iako ćete postići mnogo, pripazite na moguće sukobe s autoritetima, poput šefova ili roditelja. Mjesec u Jarcu može donijeti dodatnu napetost u odnosima. Poslovne odgovornosti rastu, ali su izgledni i pozitivni ishodi. U ljubavi je potrebno razumijevanje, a zdravlje zahtijeva uspostavljanje rutine i dovoljno odmora.
Lav: Otvaraju vam se uzbudljive prilike za putovanja, učenje i širenje vidika. Idućih šest tjedana bit ćete intelektualno kreativniji, s posebnim naglaskom na pisanje, objavljivanje ili istraživanje novih ideja. Romantična energija je snažna, ali je ključna jasna komunikacija. Financijski, izbjegavajte rizična ulaganja. Vrijeme je da svoju energiju usmjerite u širenje uma i traženje iskustava koja će vam otvoriti nove dimenzije.
Djevica: Fokus se seli na zajedničke financije, resurse i duboke emocionalne transformacije. U idućem razdoblju mogli biste se suočiti s raspravama oko imovine, poreza, dugova ili nasljedstva. S druge strane, fizička intimnost bit će nezaboravna. Na poslu možete očekivati priznanje i podršku nadređenih. U odnosima su potrebni empatija i emocionalna podrška. Vrijeme je da njegujete i profesionalni i osobni život.
Vaga: Budite oprezni jer Mars ulazi u vaše polje partnerstva, što se događa otprilike svake dvije godine. Ova pozicija može stvoriti napetosti i sukobe u bliskim odnosima, s partnerima i prijateljima. Ipak, ovo je i dobro vrijeme da otvoreno izrazite svoje pritužbe. Poslovno opterećenje raste, ali donosi i snažne prilike. Financije se poboljšavaju uz pažljivo planiranje. Ostanite samouvjereni i fokusirani.
Škorpion: Iznenadit ćete se koliko ćete produktivni biti u idućih šest tjedana. Mars vam daje energiju da obavite sve što zamislite, osobito na poslu. Usmjerit ćete svu snagu na izvršavanje zadataka i prirodno ćete željeti priznanje za svoj trud - ovo nije vrijeme za timski rad. U ljubavi je ključno strpljenje, a financije zahtijevaju oprezne odluke. Razvijajte svoje vještine i ostanite smireni.
Strijelac: Planet Mars simbolizira ego, a u idućih šest tjedana osjetit ćete snažnu potrebu da budete svoji i izrazite se točno onako kako želite. Odbacit ćete samodisciplinu i suzdržavanje. Liderstvo i samopouzdanje dolaze do izražaja. Romance će biti strastvene i seksi, a sportska energija agresivna. Uskladite osobne ciljeve s profesionalnim rastom, ali ostanite strpljivi i fokusirani.
Jarac: Mjesec u vašem znaku daje vam emocionalnu stabilnost, dok Mars u polju doma potiče rješavanje obiteljskih pitanja. Očekujte povećanu aktivnost, pa čak i kaos na kućnom pragu, možda zbog gostiju, selidbe ili preuređenja. Potrudite se održati sklad s članovima obitelji kako biste izbjegli svađe. Karijera se kreće polako, ali sigurno. Dajte prednost emocionalnom blagostanju i mentalnom opuštanju.
Vodenjak: Tempo vašeg svakodnevnog života znatno će se ubrzati. Imat ćete mnogo obaveza, mjesta na koja trebate ići i ljude koje trebate vidjeti. Komunikacija postaje brza i izravna. Prilike se otvaraju kroz timski rad i društvene veze. Izbjegavajte svađe jer ćete biti izrazito tvrdoglavi i suprotstavljati se svakome tko se ne slaže s vama. Financijski, klonite se impulzivne potrošnje.
Ribe: Fokus se prebacuje na financije i osobne vrijednosti. Snažno ćete raditi na povećanju prihoda i osjećat ćete potrebu za većom materijalnom sigurnošću. Moguće je da ćete se jače poistovjetiti sa svojim bogatstvom i imovinom. Na poslu se otvaraju prilike za napredak i liderske uloge. U ljubavi, emocionalna podrška jača veze. Uravnotežite ambiciju s brigom o sebi i izbjegavajte prekomjerno naprezanje.