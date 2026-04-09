Orhideje vam ne cvjetaju? Evo što većina ljudi radi pogrešno!

Orhideje su jedne od najpopularnijih sobnih biljaka, a mnogi misle da su i jedne od najzahtjevnijih za održavanje jer vrlo brzo gube cvjetove. No, stručnjaci naglašavaju da to nije istina, a razlog zbog kojeg vaša orhideja ne cvjeta redovno je ova vrlo česta pogreška. Obilno zalijevanje najčešća je greška tijekom brige za orhideje. Naime, orhideje ne vole prevlažno tlo, one većinu vlage upijaju iz zraka, a ne iz zemlje. Srećom postoji jednostavan način za održavanje orhideje bujnom i zdravom, prenosi Daily Mail.

Stručnjaci iz DIY Everywhere tvrde da pretjeranim zalijevanjem možete naštetiti zdravlju korijena orhideje. „Orhideje su epifiti, što znači da prirodno rastu na drveću i prilagođene su primanju vlage iz zraka, a ne iz tla. Pretjerano zalijevanje može dovesti do truljenja korijena, što sprječava biljku da upija hranjive tvari potrebne za cvjetanje“, tvrde. S obzirom na to da orhideja ne može upiti te količine vlage kroz korijen, važno je pričekati sa zalijevanjem sve dok se tlo u potpunosti ne osuši. Kada je tlo prevlažno orhideja ne može upiti sve potrebne hranjive tvari pa može doći do žućenja i opadanja listova. Orhideju možete i povremeno poprskati vodom kako bi joj pružili potrebnu količinu hidratacije.

Također je važno koristiti odgovarajuću vodu s pH vrijednošću od 5,5 i 6,5. Voda iz slavine može sadržavati preveliku količinu minerala koji su štetni za biljku, poput klora i fluorida, pa se preporučuje korištenje destilirane vode ili kišnice. Iako imaju reputaciju zahtjevnih biljaka, zapravo su vrlo jednostavne za uzgoj, ako se pridržavate osnovnih pravila. Orhidejama je potrebna temperatura od 20 do 28 °C i puno indirektne svjetlosti kako bi procvjetala. Njezin cvat može trajati i više od mjesec dana, a kada cvijeće otpadne, te ako se u periodu od dva tjedna ne pojavi novo, potrebno je odrezati stabljiku do prvog čvora. Ovako ćete potaknuti rast bočnog izdanka koji će razviti cvjetove.

Ako korijen orhideje izlazi iz teglice, potrebno je biljku presaditi u posudu prikladne veličine. Prilikom presađivanja važno je ukloniti sve trule dijelove s korijena i dobro ga otpetljati. S obzirom na to da orhideje inače rastu uz stabla, potrebno je koristiti supstrat koji sadrži komadiće kore drveta. Orhideje je najbolje jednom tjedno (ili kada tlo postane potpuno suho) uroniti u destiliranu vodu ili kišnicu, a zatim ih pustiti da se u potpunosti ocijede te ih vratiti u posudu. Redovno orošavanje destiliranom vodom, također će pomoći ovim tropskim biljkama da ostanu bujne i zdrave.