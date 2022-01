Desert koji miriše na zimu: Pripremite cimet rolice koje savršeno idu uz popodnevnu šalicu čaja

Cimet rolice jedna su od slastica koja ne sadrži neke komplicirane sastojke, a osvajaju mirisom i preljevom kojim se preliju nakon pečenja. Savršeno idu uz šalicu kave, posebno čaja, a možete ih jesti za desert, ali i užinu ili doručak. Počastite sebe i ukućane jednom porcijom za koju su vam potrebni ovi sastojci:



Tijesto:

4 i pol šalice + 3 velike žlice glatkog brašna

1/4 šalice bijelog šećera

2 i 1/4 žličice suhog kvasca

1 i pol žličica soli

1 šalica mlijeka

6 žlica maslaca

2 velika jaja



Punjenje i preljev:

Pola šalice + 1 prutić maslaca sobne temperature

Pola šalice smeđeg šećera

1/4 šalice bijelog šećera

1/4 žličice soli

2 žlice cimeta

2/3 šalice šećera u prahu

2 žlice mlijeka

115 g krem sira

Priprema tijesta:

Pomiješajte pola šalice vode i 3 žlice brašna i stavite u mikrovalnu na 1 minutu, dok ne dobijete teksturu paste.



Pomiješajte, u jednoj posudi, šećer, kvasac, sol i brašno. Zagrijte mlijeko i maslac dok se on skroz ne istopi, pa maknite s vatre, pustite da se ohladi i dodajte u zdjelu sa šećerom, kvascem i brašnom. Dodajte još i pastu i jaja. Miješajte drvenom kuhačom, a zatim dobiveno tijesto prebacite na podlogu s brašnom i formirajte kuglu. Prebacite u zdjelu koju ste premazali s malo maslaca i poklopite plastičnom folijom. Ostavite oko sat vremena na toplom.



Priprema nadjeva i preljeva:

Pomiješajte maslac, smeđi i bijeli šećer, cimet i sol u jednoj zdjeli pa premažite time tijesto koje ste prethodno razvaljali na podlogu. Zarolajte i izrežite na kolutove.



Dobivene rolice stavite u protvan za pečenje koji ste prethodno premazali maslacem. Prekrijte s plastičnom folijom i pustite da se tijesto još malo digne i postane pufasto, oko 1 sat.



Zagrijte pećnicu na 200°C i pecite rolice 25 do 30 minuta. Neka se ohlade, a vi za to vrijeme napravite preljev - umutite mikserom šećer u prahu i sir, pa dodajte mlijeko da bude malo rjeđe. Prelijte preko ohlađenih rolica, piše Real Simple.

