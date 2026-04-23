Ne moraju biti skupi: Imamo 7 prijedloga za darove za prvopričesnike i krizmanike
S dolaskom sezone prvih pričesti i krizmi mnogi se iznova pitaju što pokloniti djetetu ili mladima na taj važan duhovni dan. I dok se posljednjih godina često govori o skupim i raskošnim darovima, sve je više onih koji smatraju da se bit sakramenata ne bi smjela izgubiti u pretjerivanju.
Prva pričest i krizma prije svega su trenuci vjere, duhovnog sazrijevanja i obiteljskog zajedništva, a poklon bi trebao biti uspomena koja će na to podsjećati i godinama kasnije. Upravo zato lijep, promišljen i simboličan dar često vrijedi mnogo više od onoga koji je samo skup. Evo nekoliko ideja za darove koji imaju osobnu, emotivnu i trajnu vrijednost.
Personalizirani molitvenik ili Biblija za djecu i mlade: Molitvenik ili prigodno izdanje Biblije jedan je od najprimjerenijih darova za ovakvu prigodu. Posebnu vrijednost dobiva ako se na prvu stranicu upiše posveta, datum sakramenta i kratka osobna poruka. Takav poklon nije rastrošan, a može ostati trajna uspomena na važan dan u životu djeteta.
Krunica u ukrasnoj kutijici: Krunica je klasičan, ali i dalje vrlo prikladan dar za prvu pričest ili krizmu. Može biti jednostavna, elegantna i lijepo spremljena u malu kutijicu koja će je dodatno zaštititi i dati joj svečaniji dojam. Riječ je o simboličnom poklonu koji nosi duhovnu poruku, a ne mora biti skup da bi bio poseban.
Uokvirena posveta ili blagoslov: Lijepo dizajnirana posveta, molitva ili blagoslov u okviru može biti vrlo dirljiv i osoban poklon. Takav dar može se držati u dječjoj sobi i godinama podsjećati na dan pričesti ili krizme. Uz pažljivo odabrane riječi, ovaj poklon postaje uspomena koja ima i dekorativnu i emocionalnu vrijednost.
Narukvica ili lančić sa simboličnim privjeskom: Jednostavan komad nakita s križićem, anđelom ili medaljicom može biti lijep znak pažnje bez pretjerivanja. Važno je da bude decentan i nosiv, kako ne bi djelovao kao pokazivanje luksuza, nego kao uspomena s dubljim značenjem. Takav poklon djeca i mladi često sačuvaju godinama, čak i kada ga više ne nose svakodnevno.
Fotoalbum uspomena s obiteljskim porukama: Fotoalbum s nekoliko pažljivo odabranih fotografija i kratkim porukama članova obitelji može biti iznimno vrijedan dar. Ne mora biti velik ni skup da bi imao snažan emotivni učinak, osobito ako je izrađen s trudom i pažnjom. Upravo su takve uspomene često one kojima se kasnije najradije vraćamo.
Knjiga s prigodnom porukom: Dobra knjiga, osobito ona s toplom i poticajnom porukom za djecu i mlade, može biti izvrstan izbor. U nju se može upisati datum i nekoliko osobnih riječi koje će dar učiniti još posebnijim. Time poklon dobiva i odgojnu vrijednost, a ostaje daleko od nepotrebnog luksuza.
Škrinjica za uspomene: Mala drvena ili ukrasna kutija u koju će dijete moći spremiti krunicu, čestitke, fotografije ili druge sitnice s tog dana vrlo je lijep i praktičan poklon. Takva škrinjica s vremenom može postati mjesto čuvanja važnih uspomena iz djetinjstva. Njezina vrijednost nije u cijeni, nego u onome što će u njoj biti spremljeno.
*uz korištenje AI-ja