Danas je prvi dan zime: Evo što to znači za dane koji nam dolaze

Danas u 22:48 sati počinje zima, što za sjevernu polutku Zemlje znači da će imati najkraći dan i najdulju noć. Kada se kaže najkraći dan, misli se na najkraće razdoblje od izlaska pa do zalaska sunca koje je danas izišlo u 7.34 sati, a zalazak će se dogoditi već u 16.15 sati.

Za one koje se groze tmurnih dana i kratkog dnevnog svijetla dolaze dobre vijesti jer to, dakako, znači da će nakon današnjeg zimskog solsticija dani malo-pomalo postajati sve dulji. Tako će sunce do kraja godine zalazak ''pomaknuti'' na 16.20 sati i tada će danjeg svjetla biti pet minuta više.

Što majke najviše žele dobiti na dar? Možda ćete se iznenaditi:

Prosinac je najmračniji mjesec i mnogi su se narodi u davnoj prošlosti bojali da će Sunce nestati i da ih čeka potpuni mrak. Kada su shvatili da će se Sunce nakon nekog vremena ponovno dizati, onda su uveli slavlja.

Zimski solsticij i ideja rođenja povezana je i s Božićem. Mnogi običaji uklapaju se u proslavu Božića, a neki simboli Božića jasno su vezani uz zimski solsticij: paljenje badnja, kićenje zimzelenom i imelom, paljenje svijeća u krugu, predbožićni post i božićni svečani objed.

Tako se kod Rimljana 25. prosinca slavio festival rođenja Nepobjediva Sunca (Sol Invictus). Bog Oziris iz drevnog Egipta umirao je 21. prosinca, a nakon ponoći najtamnijeg dana svećenici bi iz hrama iznijeli dijete i okupljenima nagoviještali da je Oziris ponovno rođen.

Umirao je i Dioniz u drevnoj Grčkoj, a nakon rituala u kojem ga raskomadaju i pojedu divlje žene, pojavljivalo se malo dijete koje je predstavljalo ponovno rođenje Dioniza.

Keltima je ovo bilo doba tijekom kojeg je božanstvo Sunca putovalo kroz podzemni svijet te je spoznalo tajne života i smrti te je iz podzemlja dovodilo duše koje će se reinkarnirati.

U Iranu se, iz perzijskih vremena, slavio blagdan Shabe-Yalda. Vjerovalo se da je na dan zimskog solsticija rođen Mitra, bog svjetla i istine.

Pripremite se za Božić: Evo kako zapakirati poklone da izgledaju savršeno i elegantno!