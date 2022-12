Djevojka se požalila: "Dečko me nakon spoja umjesto kući odveo na stanicu da sama čekam autobus"

Jedna je žena na Redditu ispričala kako ju je prije par dana dečko s kojim je izašla nakon spoja umjesto kući odveo do autobusne stanice i tamo ostavio da sama po snijegu čeka bus za doma.

I premda je, kaže, očekivala da će barem kasnije shvatiti svoju pogrešku i ispričati se, još joj je prigovorio da je 'previše potrebita' i 'preovisna o njemu...'

Jeste li među njima? Ovo su horoskopski znakovi koji se zaljubljuju `na prvu'

U SMS porukama koje je s njim izmijenila i kasnije podijelila u svom postu vidi se kako mu piše da to 'nikako nije bilo lijepo od njega', na što on odgovara da mu je cimeru bilo loše i da je hitno trebao vožnju do Hitne. Ipak, na kraju svoje poruke dodaje i: "Nisam znao da si tako j***no potrebita..."

"Nadam se da ti je cimer dobro, no mislim da si se trebao pobrinuti da nakon spoja imam siguran prijevoz kući, pogotovo jer je bilo mračno i hladno i vani je padao snijeg", odgovara mu ona, no on joj na to kaže da 'pravi dramu bez razloga', te da 'nije ni trebala očekivati da će je odvesti kući jer nije smatrao njihov spoj ozbiljnim'.

Nakon što je na Redditu objavila snimke zaslona s porukama koje je s dečkom izmijenila, većina se ljudi u komentarima složila da ne bi trebala ni biti s nekim takvim.

- Blokiraj ga i više nemoj razgovarati s njim, očito te niti malo ne cijeni - napisao je jedan korisnik.

"Bježite i ne osvrćite se!", poručio joj je drugi.

"Ovo je bilo ružno i čitati. Koliko god njegov potez bio užasan, dobro je da te nije odvezao kući jer sada znaš s kim imaš posla", napisao je treći, a prenio Mirror.

Božićna bajka! Ova kuća ima čak 50 000 božićnih lampica i svi su dobrodošli posjetiti je