Dala je dečku da joj kod kuće oboji kosu, a ispalo je katastrofalno: 'Morala sam moliti frizerku da me hitno primi'

Da je za dobro obojanu kosu ipak bolje platiti malo više, uvjerila se jedna žena kada je, u želji da prođe što jeftinije, svome dečku odlučila dopustiti da joj oboji kosu kod kuće. On je sam naučio kako bojati kosu gledajući tutorijale na Youtubeu, a frizura kakvu je dobila bila je daleko od onoga čemu se nadala.

- Na ideju je došao moj dečko kada mi je rekao da me on može obojati u plavo kod kuće, za puno manje novaca nego u nekom skupom salonu, i ja sam pristala - započela je u svom videu. Kako piše The Sun, njezina sestra je nedavno potrošila jako puno novaca na bojanje kose u frizerskom salonu, a kako bi ona to izbjegla, složila se s idejom svoga dečka da samo kupe boje za kosu u dućanu i da to obave kod kuće.

- Sljedećih tjedan dana stalno mi je slao članke i videozapise s Youtubea, kako bi mi dokazao da istražuje i uči - dodala je.

U drugom dijelu videa pokazuje kako je njezina željena plava kosa, ispala potpuno narančasto.

- Morala sam ići u školu taj dan, pa sam odmah zvala svoju frizerku i molila ju da me hitno primi - rekla je Tik Tokerica.

Njezin užas od kose u salonu su iskoristili kao primjer što se zaista ne treba pokušavati kod kuće.

Video je pregledan preko 170 tisuća puta, a neki od onih koji su ga vidjeli, nisu mogli odoljeti komentiranju.

- Jeftina frizura, ali pod koju cijenu? - napisao je jedan korisnik Tik Toka.

- Najgore od svega je što nisi niti blizu plavoj kosi - napisala je druga.

Kao odgovor jednoj osobi koja ju je pitala zašto je mislila da njezin dečko može u par dana naučiti bojati kosu kao profesionalac, rekla je da on inače jako dobro i brzo uči, i da se jednom preko tutorijala naučio uređivati obrve koncem.

- Možda nije uspio, ali jako je lijepo od njega što se toliko potrudio jer zna da nemam puno novaca za sve te tretmane - dodala je.

