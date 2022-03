Mlada mama: 'Drugi me roditelji osuđuju jer mi je tijelo prekriveno tetovažama'

Amerikanka Becky Holt (34) kaže da je na svoje tetovaže do sada potrošila oko 315 tisuća kuna, a njima je prekrila čak 95 posto svog tijela. I premda tvrdi da joj crteži na koži nikako ne utječu na odgoj dvogodišnje kćerke Aurore, drugi je roditelji često osuđuju zbog brojnih tetovaža i unaprijed stvaraju predrasude o njoj kao mami...

Holt ima istetovirano čelo, prsa joj krase geometrijski uzorci, a šareni se napisi spuštaju duž cijelih nogu. Uz sve to, napravila je i nekoliko estetskih zahvata, poput na primjer povećanja grudi s tek navršenih 20 godina.

Tetovaže su `modni hit`, ali ove s kanom će vas oduševiti:

S vremenom je još par puta povećala grudi i korigirala nos, a prije par godina je počela stavljati i botoks. Iako je i prije majčinstva dosta toga na sebi mijenjala, pravu je potrebu za tim, tvrdi, osjetila 2020. godine, nakon što je rodila svoju kćer.

“Otkako sam dobila kćer, moje su grudi dosta narasle, a trbuh mi je postao ogroman i mlohav. Teško sam se s tim nosila i stalno sam nakon poroda mislila kako sakriti nedostatke...”, ispričala je za The Sun.

Bilo joj je teško, dodaje, prihvatiti i osude drugih koje su češće od kad ima dijete, a počeli su je osuđivati i zbog izgleda nazivati lošom majkom...

“Uvijek ima onih koji me čudno gledaju i negativno komentiraju moj izgled, a vjerujem da će biti i gore kada Aurora krene u školu. Ipak, ja se nastojim na to ne obazirati i živim svoj život kako želim. Trenutno volim svoj izgled i svoje tetovaže, te smatram čak da me čine još boljom majkom jer svoju kćer učim da su razlike normalne i da bez obzira na njih treba svih prihvaćati”, zaključila je.

Najljepši proljetni prizori stižu iz Japana: Procvjetala stabla trešnje prava su atrakcija ❤😍