Dala je otkaz kako bi bila kućanica: 'Ne možete imati i karijeru i sretnog muža'

Tjedan dana prije nego što se udala, Anabella Stasinska odustala je od posla dizajnerice kuhinja - bez namjere da se ikada vrati. Ova 30-godišnjakinja napustila je karijeru kako bi postala kućanica, a muž Peter i buduća djeca su joj prioritet broj jedan. Anabella je jedna od sve većeg broja žena koje se identificiraju kao tradicionalne žene, piše The Sun.

Vjeruju da moderno društvo nagriza tradicionalne vrijednosti prema kojima žene ostaju kod kuće kako bi se brinule za svoje muževe i djecu. Anabella, koja živi u blizini Chestera, rekla je: 'Postoji izreka 'sretna žena, sretan život' i to je svakako istina. Sretna sam što sam ostala kod kuće. Možda nije za svakoga, ali to ga volim. To ne znači da zanemarujem vlastite potrebe – to samo znači da mi je obitelj na prvom mjestu'.

'Osjećam da se moderne žene na neki način iskorištavaju. Odričemo se svog zdravlja, svog vremena i našeg mentalnog blagostanja kako bismo pokušali učiniti sve i nemamo više vremena za sebe', dodaje, 'Vjerujem da muškarci žele biti hranitelji, prirodno je da se muškarac želi osjećati zaštitnički prema svojoj partnerici'.

'Ne očekujem da ću živjeti kao milijunaš, ali za mene bi moj muž trebao biti u stanju osigurati kuću, staviti hranu na stol i platiti račune. Osnovne stvari. Onda ako želim raditi, mogu, a taj novac mogu potrošiti na što god želim', kaže.

Anabella i njezin suprug Peter, radnik u željezari, planiraju imati djecu koju će ona školovati kod kuće. Svako jutro provede kuhajući doručak za Peterov povratak iz noćne smjene, prije nego što očisti cijelu kuću. Zatim odlazi u kupovinu njegovih omiljenih namirnice. Voli vrtlarenje i želi uzgajati vlastito povrće kako bi uštedjela novac sada kada su im prihodi prepolovljeni.

Foto: Anabella Stasinska

Slobodno vrijeme provodi se igrajući odbojku, vježbajući i listajući YouTube u potrazi za 'budućim poslovnim idejama'. Anabella, koja je podrijetlom iz Poljske, kaže da također provodi vrijeme radeći na njihovom budžetu, nakon što je prihod novaca pao za više od 30.000 funti kada je ona napustila posao u travnju 2023.

Tvrdi da se ona i Peter gotovo ne svađaju jer svatko ima definiranu ulogu u kući. Priznaje da je 'pomalo podložna' Peteru, ali inzistira na tome da on nema kontrolu nad njom - a njezina je ideja bila da postane kućanica.

Anabella je rekla: 'Nisam robinja i Peter me podržava u svemu što želim raditi. Vidim zaposlene žene pod stresom kako viču na svoje muževe i zlostavljaju ih u javnosti. Količina žena koje su agresivne je užasna. Ovakav život nije vam suđen. Vi ste tim. Oboje u vezu unosite različite stvari, različite vrijednosti. Toliko volim svog muža jer razumijem koliko mu je teško. Cijenim što radi za mene'.

'Ponekad je jako umoran, ali ipak se brine za mene', dodaje, 'Mislim da se stvaraju sukobi ako žene zarađuju mnogo novca, ali na njima je još uvijek da rade većinu kućanskih poslova i odgajaju djecu. Pa su zbog toga pod stresom. One traže pomoć i počnu govoriti svojim muževima kako bi stvari trebale biti i to je ono što stvara probleme'.

'Pokušavam puno ne prigovarati. Biti tradicionalna žena ne znači biti podložna, ali to je veliki dio priče' objašnjava Anabella, 'Peter me rado podržava na bilo koji način, ali do određene točke moraš biti podložan jer jedna osoba mora biti vođa. Ako se oboje želite biti vođe, to ne ide. Puno nam je bolje sad kad ne radim'.

Anabella kaže da ima pristup bankovnom računu svog supruga - njihovom jedinom prihodu - ali uvijek pita može li kupiti šminku ili odjeću. Dodaje: 'Uvijek imamo nešto viška novca i ako mi nešto treba, pitat ću muža možemo li si to priuštiti. Razmislit ću treba li mi to stvarno sada i je li to najvažnije kupiti u tom trenutku. Ali, ne tražim puno. Definitivno sam trošila više novca dok sam radila'.

Foto: Anabella Stasinska

Anabella je rekla da je postavila 'temelje' da postane tradicionalna žena kada je počela izlaziti sa svojim suprugom prije tri godine, nakon što su se upoznali na Tinderu. Pridržavala se skupa samonametnutih pravila kada se prijavila na aplikacije za spojeve, dodajući: 'Biti tradicionalna supruga ne znači samo raditi ili ne raditi. Radi se o granicama koje postavljate kada izlazite'.

'Kad sam bila na stranicama za upoznavanje imala sam pravila koja ne bih prekršila ni zbog koga, uključujući Petera', objašnjava, 'Živio je sat vremena dalje od mene, ali nikad ne bih otputovala da ga vidim, nisam htjela plaćati obroke i nisam željela imati seks dok ne postanemo dobar par. Neki muškarci s kojima sam hodala nisu baš razumjeli moj pristup, pa te veze jednostavno nisu funkcionirale'.

Anabella vjeruje da konzumerizam dovodi do toga da oba partnera osjećaju potrebu za neprestanim radom – i da djeca zbog toga mogu patiti. Rekla je: 'Shvaćamo ideju da bismo trebali živjeti luksuzno, a to obično dolazi od dva prihoda. Imam puno prijateljica koje nemaju ni minute vremena. Nemaju vremena biti roditelji jer su jako zauzete radom - i zbog toga se osjećaju slomljeno. Kao žena, mislim da je najvažnije dati prednost svojoj obitelji, a ne karijeri ili poslu'.

'Razgovaram s toliko žena koje kažu da bi smanjile svoje radno vrijeme ili bi se odrekle karijere kako bi provodile više vremena sa svojom djecom. Koja je svrha plaćanja dadilje da vam čuva djecu? Nemaš pojma kakve im vrijednosti usađuje dadilja ili koliko imaju ljubavi', dodaje.

Anabella kaže da jednostavno želi da žene vide da postoji alternativni način života: 'Mislim da se više radi o odabiru sigurnosti te o stabilnom domu i dobrom skupu vrijednosti. Osjećam se sigurno jer znam da mi suprug čuva leđa i da je uvijek tu za mene. Ne izlazim izlažući život opasnosti, ne tulumarim i ne drogiram se. Ne natječem se sa svojim mužem oko toga tko je napravio više posla kao što to čine mnoge žene'.

'Mnogi ljudi se boje vjenčanja ili života od jednog prihoda u slučaju da se nešto dogodi s vezom', dodaje, 'Ne zagovaram da se žene ne obrazuju ili ne rade prije nego upoznaju svoje muževe, a to je nešto na što se uvijek mogu osloniti ako krene po zlu. Nije za svakoga, ali to što sam postala tradicionalna žena učinilo me jako, jako sretnom i Peter i ja nikad nismo bili jači'.

