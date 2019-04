Cyberbullying ne pogađa samo adolescente: Odrasli sve češće postaju žrtvom

Cyberbullying jedna je od onih negativnih komponenti koje nam sa sobom donosi digitalno društvo. Iako će većina ljudi prvotno pomisliti kako je cyberbullying prvenstveno problem koji pogađa tinejdžere, ova problematika pogađa svakog od nas, te se zapravo događa u svim fazama života. Policijski podaci pokazuju da je najmanje 25 posto djece i adolescenata u Hrvatskoj bilo žrtvom cyberbullyinga, a istraživanje koje je UR „Korak po korak“ provela 2014. pokazalo je da su gotovo sva djeca i mladi svakodnevno prisutni na društvenim mrežama, te ih je većina imala iskustva s elektroničkim nasiljem.

82% mladih u istom istraživanju navode kako su se barem jednom susreli s vrijeđanjem, a 35% njih je netko seksualno uznemiravao putem interneta. 60% srednjoškolaca navodi da roditelji ne nadziru njihove aktivnosti na internetu niti im ograničavaju vrijeme provedeno na internetu, dok 44% srednjoškolaca kaže da roditelji nikada ne razgovaraju s njima o onome što rade na internetu.

No osim među onim najmlađima, cyberbullying prisutan je i među ostalim dobnim skupinama, kao i u svim sferama društvenog života. Primjerice, u sklopu Rimmelove kampanje „I will not be deleted“, napravljeno je istraživanje na uzorku od 11,000 žena u dobi između 16 i 25 koje su podijelile svoja iskustva o beauty cyberbullying-u.

Rimmelovo istraživanje je tako ustvrdilo da je 115 milijuna slika s društvenih mreža izbrisano upravo zbog cyberbullying-a. Jedna od četiri žene u svijetu je bila žrtva cyberbullyinga zbog svog izgleda; 65% je reklo da se cyberbullying odrazio na njihovo samopouzdanje, a 11% njih je reklo da su bile zlostavljane jednom ili više puta mjesečno.

Dakle, nitko nije isključen iz ovog problema kojeg se tiče svakog od nas. Primjerice, istraživanje koje je proveo US Pew Research Internet Project pokazalo je kako su oko 40 posto odraslih osoba u SAD-u žrtve zlostavljanja na internetu. Prema istraživanju 73 posto odraslih ljudi svjedočilo je zlostavljanju na internetu. I dok su muškarci češće izloženi vrijeđanju, žene su izloženije seksualnom zlostavljanju i uhođenju. Mlade odrasle osobe u dobi od 18 do 29 godina najčešće su se susrele s online zlostavljanjem, a čak njih 65 posto bilo je žrtvom internetskog nasilja.

Dok god ne shvatimo da se cyberbullying ne događa tamo negdje u tuđem dvorištu, nego se tiče svih nas, ovaj problem neće naići na promjenu. Promjena zapravo leži u nama samima, a najvažnije od svega je ne gurati ovaj problem pod tepih, nego ga staviti pod što veći medijski reflektor.

