Zaboravite na kemikalije: Ova stvar uklanja zapečenu masnoću s pećnice u nekoliko sekundi!

Zapečena masnoća na pećnici jedan je od najčešćih problema u kuhinji. Tijekom kuhanja ili pečenja, kapljice ulja, masti i ostataka hrane talože se na površinama pećnice i izlažu visokim temperaturama, što ih čini tvrdokornima i teškima za ukloniti. Ako se ne ukloni redovito, zapečena masnoća može stvarati neugodne mirise, dim i otežati čišćenje, zbog čega je korisno znati jednostavne i učinkovite metode za njezino uklanjanje.

Tvrdokorne mrlje pri zagrijavanju ispuštaju neugodne mirise, što može ugroziti okus vaših blagdanskih obroka. Srećom, stručnjaci za čišćenje u Paul's Cleaningu otkrili su vrlo učinkovitu metodu za uklanjanje mrlja iz pećnice koristeći samo tabletu za perilicu posuđa. "Tablete za perilicu posuđa sadrže enzime i surfaktante koji izvrsno uklanjaju tvrdokorne, zapečene čestice hrane i masnoću, što ih čini izvrsnim izborom za čišćenje pećnice", rekli su. Ove tablete sadrže alkalne sastojke koji bez napora otapaju masnoću i zagorene ostatke hrane, budući da su to kiseli materijali, piše Daily Express.

Budući da su posebno formulirane za uklanjanje masnih tragova hrane s posuđa, pokazale su se izuzetno uspješnima za dubinsko čišćenje pećnica. Tableta za perilicu posuđa otapa mrlje bez ikakvog fizičkog napora, što znači da nećete morati trošiti beskrajno vrijeme ribajući masne naslage. Ovo je jednostavna metoda za vraćanje čistoće pećnice bez dodatnog troška jer većina kućanstava već ima tablete za perilicu posuđa pri ruci. Osim toga, tableta nije toksična, pa nema potrebe brinuti se o posljedicama agresivnih kemikalija.

Prvo izvadite rešetke, pladnjeve i sve ostale odvojive dijelove iz pećnice. Uronite ih u posudu napunjenu toplom vodom i dodajte jednu tabletu za perilicu posuđa. Zatim lagano navlažite drugu tabletu za perilicu posuđa i njome nježno očistite unutarnje površine pećnice. Alternativno, možete napraviti pastu tako da zdrobite tablete u zdjelu, pomiješate ih s vodom, a zatim ih rasporedite po pećnici.

Ostavite ostatke tablete za perilicu posuđa u pećnici pet do deset minuta da biste učinkovito razgradili masnoću. Nakon toga obrišite ostatke vlažnom krpom i mrlje bi se trebale lako ukloniti. Ako u ormariću imate bijeli ocat, navlažite krpu njime za dodatno uklanjanje mrlja. Pećnicu i predmete koji se namaču u sudoperu osušite papirnatim ručnicima. Vaša pećnica bi sada trebala blistati uz minimalan napor.