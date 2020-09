Čini vam se da vam biljke naginju u jedno stranu? Evo zašto se to događa i kako to promijeniti

Kućne biljke također imaju mane. Ako je zelenilo postavljeno uz prozorsko svjetlo, možda ste primijetili da je s vremenom počelo rasti prema svjetlu, ostavljajući za sobom male mrlje izložene zemlje. Zbog toga biljke mogu izgledati rijetko i pomalo otužno. Postoji mali način da popravite ovaj mali nagib. Prema mišljenju Rebecce Bullene, osnivačice tvornice biljaka Greenery Unlimited sa sjedištem u Brooklynu, sve je u rotaciji, prenosi MindBodyGreen.

Biljke se orijentiraju prema sunčevoj svjetlosti zahvaljujući procesu koji se naziva fototropizam. Fototropizam diktira auksin, hormon koji upućuje biljne stanice da rastu prema svjetlu. Auksin se često opisuje kao "kapetan biljnog broda", jer daje zapovijedi i usmjerava smjer rasta. Kad je biljka tijekom dana na otvorenom i okružena sunčevom svjetlošću od 360 stupnjeva, razina auksina u njoj se ravnomjerno raspoređuje i može rasti ravno prema nebu.

- Kada biljke stavljamo u zatvorene prostore, svjetlost koju im pružamo je jednosmjerna. Samo dolazi s prozora - objašnjava Bullene. To dovodi do nakupljanja auksina na strani biljke koja ne dobiva toliko svjetlosti, što govori da ta strana raste sve duže u nadi da će na kraju doći do sunca. Vremenom će lišće te strane rasti više i gušće od one obasjane suncem, zbog čega će biljka klonuti u smjeru sunca.

Naginjajuće biljke obično su iscrpljene biljke, jer im je potrebno puno energije da nastave rasti u ovom smjeru. Zbog toga je važno svako malo rotirati sobne biljke kako biste bili sigurni da je njihov auksin lijep i raširen.

- Kada ih okrećete, u osnovi pazite da svaki dio biljke bude izložen sunčevoj svjetlosti i na taj način održavate zaista lijepu krošnju, objašnjava Bullene. Ona preporučuje da rotiranje dodate redovnom održavanju biljaka.

- Kad god zalijevam biljku, samo je malo okrenem za četvrtinu. To je dio moje uobičajene rutine.

- To je jednostavan korak na kojem će vam vaša biljka zahvaliti bujnim, ravnim lišćem.

