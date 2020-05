Četiri znaka koja pokazuju da ste spremni za novu vezu nakon slomljenog srca

Šok, negiranje da je ljubavi došao kraj, osjećaj izgubljenosti, pa samoća - sve su to posljedice slomljenog srca i prekinute veze. Nije jednostavno nastaviti s normalnim životom, no jako je bitno raščistiti sa samim sobom kako biste se, kad za to dođe vrijeme, mogli upustiti u novu vezu. To podrazumijeva da znate što ćete tolerirati u vezi te kakva očekivanja imate od suprotne strane. Bitno je naglasiti da ne treba ulaziti u vezu ako za nju niste potpuno spremni jer biste mogli povrijediti partnera ili partnericu.

Huff Post donosi četiri jasnih znakova koji ukazuju na to da ste spremni za ulazak u novu vezu i odnose.



Nema više straha od samoće

Osjećaj samoće i tuga gotovo uvijek nastupaju nakon prekida i baš zato ljudi se brzo 'upletu' u neki novi odnos. Zadovoljavaju se nečim što ih zapravo uopće ne usrećuje. Treba dati sebi vremena i ponovno osjetiti kako je to biti sam, ne ovisiti o drugoj osobi, posvetiti se sebi, svojim ciljevima i stvarima koje volite raditi u slobodno vrijeme. Tek onda kada shvatite da ste zadovoljni time kakvi ste u tom trenutku, postat ćete spremni za puštanje novih ljudi u život.



Shvatite što je bilo loše u prethodnoj vezi

Vrijeme koje provedete sami sa sobom donijet će novu perspektivu u životu. Napokon možete analizirati prethodnu vezu i shvatiti gdje ste pogriješili.

Otišli smo na trešnjevački plac po ljubavne savjete:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Nema više ljutnje

Možda će vas razmišljanje o bivšem partneru uvijek na neki način ljutiti, ali definitivno nećete o prekidu misliti isto što ste mislili kada se tek dogodio. Počinjete shvaćati da veza nije bila savršena kao što ste mislili i da je zapravo ovaj kraj najbolje što se moglo dogoditi. Za opraštanje uvijek treba vremena.



Znate što točno želite

Nakon što je prošao osjećaj tuge, ljutnje i samoće, možete napokon razmisliti što točno želite od svojih budućih veza. Izgled, slična uvjerenja, financije? Kada u svojoj glavi to točno odredite više nećete pristajati na to da ugađate nekom drugom, već ćete shvatiti da je sve stvar kompromisa i da vrijedite više i zaslužujete bolje.