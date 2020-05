Jedna navika partnera otkriva da možda i nije tako vjeran

Postoje mali znakovi koji mogu ukazati na to da vam partner baš i nije vjeran onako kako se čini, piše The Sun.



Jedna mala, na prvi pogled nevina, navika ukazuje na nevjeru, a to je ostavljanje mobitela na stolu ili polici ekranom prema dolje.

U videu možete poslušati ljubavne savjete kumica s placa:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Melissa Ferrari, stručnjakinja i savjetnica za ljubavne odnose iz Sydneya, kaže kako imate potpuno pravo suočiti partnera s ovom navikom i pitati zašto je to tako. "Nakon nekoliko godina veze odjednom je partner počeo odlagati mobitel ekranom prema dolje? To je alarm, a još jedan znak je uvijek ugašen zvuk."



"Ako je to odnedavno počelo vrlo je vjerojatno da vam je još niz sitnih, jasnih znakova nevjere potpuno promaknulo", tvrdi Melissa i dodaje da su distanciranost i gubitak interesa u vas jasni znakovi da se nešto događa, partner djeluje kao da je stalno odsutan.