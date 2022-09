Buduća mama ispričala: 'Suprug zahtijeva da dopustim njegovom najboljem prijatelju da da ime našem sinu'

Buduća mama koja očekuje svoju prvu bebu, bijesna je na svog supruga nakon što joj je predložio da njegov najbolji prijatelj da ime njihovom djetetu. Žena je u objavi na Redditu objasnila da je prijatelj njezina supruga, Will, neplodan i da ne može imati djecu, a ta vijest ga je shrvala jer je uvijek želio postati otac. Kada je saznao da će njegov prijatelj dobiti dijete, počeo ga je nazivati imenom koje je on htio dati vlastitom djetetu i zamolio buduće roditelje da koriste to ime dok se dijete ne rodi, piše Mirror.

Nevjerojatne sličnosti: Možete li reći koja je na fotografiji majka, a koja je kći?

Ženin suprug smatrao je da je taj zahtjev savršeno razuman, te je rekao da bi to bila lijepa gesta, no buduća majka se s tim nikako nije složila jer smatra da Will ne bi trebao imati nikakav utjecaj na imenovanje djeteta koje nije njegovo.

- Vijest o tome da ne može imati djecu vrlo mu je teško pala, a dvaput se i razveo zbog toga što je lagao i skrivao svoju neplodnost. Djeca su mu oduvijek slaba točka i kada je saznao da sam ja trudna bio je toliko oduševljen da nam je počeo kupovati darove i poklanjati ukrase koje je sam napravio. Moj suprug misli da su to sve lijepe geste, no meni je sve to bilo nelagodno, pogotovo s obzirom na to koliko spominje bebu - napisala je buduća majka u objavi.

Prije nekoliko dana su saznali spol djeteta, a čim je njezin suprug to rekao Willu, on je dijete odmah počeo nazivati imenom koje je htio dati svom vlastitom sinu. Zatim ih je počeo moliti da koriste to njegovo ime, a njezin suprug mu je rekao da će to i napraviti. Buduća majka je odbila, a onda joj je suprug rekao da je bezosjećajna, te joj odbrusio da bi trebala učiniti tu jednu stvar za njegovog prijatelja koji je već toliko toga učinio za njih.

- Rekla sam mu da je to moje dijete, a ne njegovo i Will je to čuo i otišao. Moj suprug je vikao na mene govoreći mi da je to i njegovo dijete i da je moje ponašanje prema Willu odvratno. Zatim je otišao za njim i nije se vratio do jutra. Kada se vratio i dalje je govorio istu stvar i vršio pritisak na mene da pristanem na ime, ali ja sam odbila - objasnila je, te upitala korisnike Reddita je li ipak pogriješila svojom reakcijom.

Korisnici su bili čvrsto na njezinoj strani, a mnogi su pisali kako bi Will trebao potražiti drugu opciju ako stvarno toliko želi dijete, te da njegov pritisak na ovaj način nije u redu.

- Niste pogriješili, to što oni traže od vas je nerazumno i besmisleno. Neka si Will nabavi kućnog ljubimca ako toliko želi da se njegovo ime iskoristi - napisala je jedna korisnica.

- Will uvijek može posvojiti dijete ako ga stvarno želi imati, nema smisla da vama radi pritisak - dodala je druga.

Neki korisnici pisali su kako se oko imena trebaju složiti oba roditelja, te da postoje načini da postignu kompromis u ovoj situaciji.

- Možda ga možete upotrijebiti i kao srednje ime ili neka ostane kao nadimak kojim ćete ga samo vi zvati - komentirala je treća korisnica.

