Brzi trik za topliji dom: Očistite prašinu iz radijatora uz pomoć jednog kućanskog predmeta

Radijatori, iako ključni za zagrijavanje doma tijekom hladnih mjeseci, ponekad ne rade učinkovito zbog nakupljene prašine u njima. Prašina može usporiti protok topline i smanjiti sposobnost radijatora da zagrije prostor, zbog čega se soba sporije zagrijava i troši se više energije. Većina ljudi ne razmišlja o čišćenju radijatora, ali s vremenom se prašina može začepiti unutar uređaja i djelovati kao izolacija.

Međutim, stručnjaci iz Designer Radiators Direct otkrili su da je uklanjanje prašine unutar radijatora zapravo vrlo jednostavno jer sve što vam treba je sušilo za kosu. "Iako mislite da je vaš radijator bez prašine, vjerojatno je neka prašina još uvijek zarobljena i skriva se na mjestima koja ne možete vidjeti. Korištenje sušila za kosu učinkoviti je način da to riješite. Jednostavno ga uključite na hladno puhanje, a zatim ga usmjerite iznad radijatora. Preostali komadići prašine pasti će dolje i možete ih pomesti", objasnili su. Prašina se obično skuplja u rebrima radijatora koja mogu biti jako uska i nedostupna za čišćenje usisavačem ili krpom za prašinu, piše Daily Express.

Ova metoda će znatno olakšati čišćenje radijatora bez potrebe za posebnim alatima, a trebala bi trajati manje od 10 minuta. Za početak, isključite grijanje i provjerite je li se radijator potpuno ohladio prije nego što počnete čistiti, inače riskirate opekline. Položite ručnik ispod radijatora da biste uhvatili prašinu koja ispadne. Zatim uključite sušilo za kosu i stavite ga na najhladniju ili najnižu postavku.

Držite sušilo za kosu tako da bude okrenuto prema vrhu radijatora i polako ga pomičite gore-dolje po rebrima da biste izbacili više prašine. Nakon što uklonite prašinu, skupite ručnik i pažljivo istresite prašinu u kantu za smeće ili je usišite. Zatim jednostavno trebate očistiti vanjsku površinu radijatora.

Koristite malo tople vodu sa sapunom i krpu te se pobrinite da je radijator potpuno suh nakon čišćenja, inače riskirate hrđanje metala. Vaš radijator bi sada trebao biti potpuno bez prašine i brzo zagrijati prostoriju da ne biste morali provesti ostatak zime smrzavajući se u vlastitom domu.