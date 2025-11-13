Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 166
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#PROSVJED TORCIDE
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#VUKOVAR
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#COVID
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
bez puno muke

Brzi trik za topliji dom: Očistite prašinu iz radijatora uz pomoć jednog kućanskog predmeta

Shutterstock
VL
Autor
Dora Škrlec
13.11.2025.
u 16:30

"Vjerojatno je neka prašina još uvijek zarobljena i skriva se na mjestima koja ne možete vidjeti", rekli su stručnjaci

Radijatori, iako ključni za zagrijavanje doma tijekom hladnih mjeseci, ponekad ne rade učinkovito zbog nakupljene prašine u njima. Prašina može usporiti protok topline i smanjiti sposobnost radijatora da zagrije prostor, zbog čega se soba sporije zagrijava i troši se više energije. Većina ljudi ne razmišlja o čišćenju radijatora, ali s vremenom se prašina može začepiti unutar uređaja i djelovati kao izolacija.

Međutim, stručnjaci iz Designer Radiators Direct otkrili su da je uklanjanje prašine unutar radijatora zapravo vrlo jednostavno jer sve što vam treba je sušilo za kosu. "Iako mislite da je vaš radijator bez prašine, vjerojatno je neka prašina još uvijek zarobljena i skriva se na mjestima koja ne možete vidjeti. Korištenje sušila za kosu učinkoviti je način da to riješite. Jednostavno ga uključite na hladno puhanje, a zatim ga usmjerite iznad radijatora. Preostali komadići prašine pasti će dolje i možete ih pomesti", objasnili su. Prašina se obično skuplja u rebrima radijatora koja mogu biti jako uska i nedostupna za čišćenje usisavačem ili krpom za prašinu, piše Daily Express.

Ova metoda će znatno olakšati čišćenje radijatora bez potrebe za posebnim alatima, a trebala bi trajati manje od 10 minuta. Za početak, isključite grijanje i provjerite je li se radijator potpuno ohladio prije nego što počnete čistiti, inače riskirate opekline. Položite ručnik ispod radijatora da biste uhvatili prašinu koja ispadne. Zatim uključite sušilo za kosu i stavite ga na najhladniju ili najnižu postavku.

Držite sušilo za kosu tako da bude okrenuto prema vrhu radijatora i polako ga pomičite gore-dolje po rebrima da biste izbacili više prašine. Nakon što uklonite prašinu, skupite ručnik i pažljivo istresite prašinu u kantu za smeće ili je usišite. Zatim jednostavno trebate očistiti vanjsku površinu radijatora.

Koristite malo tople vodu sa sapunom i krpu te se pobrinite da je radijator potpuno suh nakon čišćenja, inače riskirate hrđanje metala. Vaš radijator bi sada trebao biti potpuno bez prašine i brzo zagrijati prostoriju da ne biste morali provesti ostatak zime smrzavajući se u vlastitom domu.

Ključne riječi
sušilo za kosu čišćenje prašina grijanje radijator

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja