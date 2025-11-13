Sobne biljke vam počinju venuti čim uključite grijanje? Evo što radite pogrešno

Tijekom hladnijih mjeseci mnoge sobne biljke počinju pokazivati znakove venuća i opadanja, čak i ako im pružamo redovitu njegu. Promjene temperature, suhi zrak zbog grijanja i smanjena količina prirodnog svjetla često stvaraju stres za biljke koje su navikle na stabilnije uvjete. Iako nam boravak u toplom domu godi, našim biljkama zimski mjeseci mogu biti pravi izazov, osobito ako se nalaze blizu radijatora ili na prozorskoj dasci.

"S obzirom na to da mnoge vrste sobnih biljaka dolaze iz tropskih dijelova svijeta, uobičajena je zabluda da će im grijanje pomoći da prebrode hladnije mjesece. Međutim, dodatna toplina može oštetiti vaše dragocjeno zelenilo, a u nekim slučajevima čak biti i kobna", objasnila je Keira Kay, stručnjakinja za biljke u Bloom & Wild. No, najveći krivac je nedostatak vlage. Radijatori, kamini i podno grijanje isušuju zrak, a i biljke. Listovi mogu postati "hrskavi", rubovi mogu smeđiti, a biljke mogu čak početi venuti. Čak i sama blizina izvora topline može biti dovoljna da uzrokuje štetu, piše Daily Express.

"Za one s podnim grijanjem, stalna toplina može uzrokovati pregrijavanje korijenja i stres, dok ih naglo hlađenje kada se isključi može šokirati", objasnila je Kay. Među najugroženijim biljkama su biljke koje vole vlagu poput paprati, kalateja i mirnih ljiljana. Otpornije biljke, poput svekrvina jezika zamije malo su tolerantnije. "Dobar pokazatelj je debljina lista – što je list tanji i mekši, to je veća vjerojatnost da će se isušiti", upozorila je stručnjakinja.

Da biste spriječili isušivanje sobnih biljaka, premjestite ih dalje od radijatora, kamina ili podnog grijanja. Postavite ih na police, bočne stoliće ili viseće žardinjere da biste ih zaštitili od izravnih toplih zračnih struja. "Grupiranje biljaka pomaže im i da dijele vlagu i stvaraju prirodnu mikroklimu. Postavite malu zdjelu s vodom blizu biljaka da biste lagano povisili razinu vlage. Redovito prskanje ili mali ovlaživač zraka također mogu pomoći", savjetovala je Kay.

Ako primijetite smeđe vrhove ili opadanje listova, ne paničarite jer to može biti "reverzibilno", odnosno biljka se još uvijek može oporaviti. Odrežite sve oštećene dijelove i premjestite biljku na stabilnije, vlažnije mjesto dalje od izvora topline. Dnevno prskanje tjedan ili dva također može pomoći u oživljavanju.