PONOVNI SUSRET

Vlasnica je mislila da je uginula: Nakon deset godina lutanja, kujica Buttercup se vratila kući

Slavica Trgovac Martan
29.01.2026.
u 13:30

Buttercup je bila nestala prije više od desetljeća, a vlasnica je u međuvremenu izgubila svaki trag te je, sasvim razumljivo, s vremenom povjerovala da je kujica uginula

Petnaestogodišnja kujica Buttercup iz gradića Dorala na Floridi ponovno se našla u naručju svoje vlasnice, i to nakon više od deset godina razdvojenosti. Vijest je ovih dana na Facebooku objavila Miami-Dade Animal Services, tamošnja služba za zbrinjavanje životinja, istaknuvši da je sretan završetak omogućio mikročip koji je kujica imala na sebi, zbog čega je bilo moguće jednostavno očitavanje podataka i kontaktiranje vlasnice, piše People.

Kako navode iz službe, Buttercup je bila nestala prije više od desetljeća, a vlasnica je u međuvremenu izgubila svaki trag te je, sasvim razumljivo, s vremenom povjerovala da je kujica uginula. No, nakon što je pronađena 12. siječnja ove godine i dovedena u sklonište na Floridi, rutinski sken mikročipa otkrio je identitet i kontakt, što je bilo dovoljno da se priča, na opće iznenađenje, okrene u potpuno drugom smjeru.

Iz Miami-Dade Animal Servicesa poručili su da ovakvi trenuci najbolje pokazuju zašto je mikročipiranje važno, ali i upozorili na jednu ključnu stvar: mikročip vrijedi onoliko koliko vrijede podaci povezani s njim. Drugim riječima, ako se broj telefona ili adresa promijene, a informacije u sustavu ostanu stare, šansa za povratak ljubimca drastično pada.

Zanimljivo je da ovo nije jedini takav slučaj na Floridi ovih dana. Mediji su nedavno prenijeli i priču o 13-godišnjem psu Parkeru koji se vratio obitelji nakon pet godina. Pronađen je 12. siječnja uz cestu i doveden u službu okruga Hernando, gdje je također identificiran zahvaljujući mikročipu. Iz ureda šerifa opisali su ga kao umornog, mršavijeg i sporijeg zbog godina, uz napomenu da će vjerojatno zauvijek ostati nepoznato je li do kuće došao dugim lutanjem ili je sve vrijeme bio negdje u blizini.

Dvije priče dovode do potpunog istog zaključka: to maleno 'zrnce' tehnologije i ažurirani kontakt podaci ponekad znače razliku između zauvijek izgubljenog ljubimca i trenutka koji se pamti cijeli život.

