RECEPT DANA Kad nemate baš puno vremena napravite brze palenta kocke s feta sirom i špinatom

Ako ste u potrazi za idejom za brz, ukusan i zasitan doručak ili laganu večeru, ove palenta kocke s feta sirom i špinatom pravi su mali hit. Mekane su, sočne i imaju onu finu, blago zrnastu strukturu karakterističnu za kukuruznu krupicu, odnosno palentu – glavni adut ovog jednostavnog, ali jako ukusnog jela. Priprema je brza, sastojci su lako dostupni, a rezultat je jelo koja se rado jede i toplo i hladno. Recept je podijelila food blogerica @natalija_mysticcaskes. Uživajte!

Sastojci (veličina kalupa: 22 × 17 cm):

Za smjesu:

4 jaja

1 žličica soli (ili po ukusu)

300 g grčkog jogurta

140 g palente

2 žličice praška za pecivo

100 g feta sira, mrvljenog

100 g mladog špinata

3 žlice maslinovog ulja (može i suncokretovo)

Za posipanje:

40 g ribanog sira (trapist, gouda, edamer i sl.)

Foto: @natalija_mysticcakes

Priprema: Špinat dobro operite i kratko ga popržite na tavi s jednom žlicom maslinovog ulja, 1–2 minute, tek toliko da lagano omekša. Ostavite sa strane da se malo ohladi. Ako koristite mladi špinat s manjim listovima, nije ga potrebno sjeckati. Kod običnog špinata s većim listovima, nakon pirjanja ga po želji grubo nasjeckajte. U većoj zdjeli pjenasto izmiksajte jaja sa soli, otprilike 2–3 minute. Dodajte grčki jogurt, palentu, prašak za pecivo i dvije žlice maslinovog ulja, pa sve lagano sjedinite ručno, žicom za mućenje. U smjesu umiješajte izmrvljeni feta sir (neka ostanu i veći komadi) te pripremljeni špinat. Lagano promiješajte žlicom.

Smjesu ostavite da odstoji 10–15 minuta kako bi palenta upila tekućinu i lagano nabubrila. Manji lim (oko 22 × 17 cm) obložite papirom za pečenje, a stranice premažite s malo maslaca. Ulijte smjesu, poravnajte i pospite ribanim sirom po izboru. Pecite u pećnici zagrijanoj na 180 °C oko 35–40 minuta, dok površina ne postane lijepo zlatna. Ako koristite veći lim i želite tanje kocke, skratite vrijeme pečenja. Ostavite da se malo ohladi, zatim narežite na kocke. Poslužite uz grčki jogurt, cherry rajčice ili laganu salatu – ili jednostavno same, jer su fine u svakoj varijanti.