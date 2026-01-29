Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 58
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
idealne za večeru ili doručak

RECEPT DANA Kad nemate baš puno vremena napravite brze palenta kocke s feta sirom i špinatom

@natalija_mysticcakes
VL
Autor
Ana Hajduk
29.01.2026.
u 09:30

Ove palenta kocke odlične su i za ponijeti na posao, izlet ili kao brzinski zalogaj kad vam ponestane ideja, a jede vam se nešto domaće i konkretno.,

Ako ste u potrazi za idejom za brz, ukusan i zasitan doručak ili laganu večeru, ove palenta kocke s feta sirom i špinatom pravi su mali hit. Mekane su, sočne i imaju onu finu, blago zrnastu strukturu karakterističnu za kukuruznu krupicu, odnosno palentu – glavni adut ovog jednostavnog, ali jako ukusnog jela. Priprema je brza, sastojci su lako dostupni, a rezultat je jelo koja se rado jede i toplo i hladno. Recept je podijelila food blogerica @natalija_mysticcaskes. Uživajte! 

Sastojci (veličina kalupa: 22 × 17 cm):

Za smjesu:

  • 4 jaja
  • 1 žličica soli (ili po ukusu)
  • 300 g grčkog jogurta
  • 140 g palente
  • 2 žličice praška za pecivo
  • 100 g feta sira, mrvljenog
  • 100 g mladog špinata
  • 3 žlice maslinovog ulja (može i suncokretovo)

Za posipanje:

  • 40 g ribanog sira (trapist, gouda, edamer i sl.)

Foto: @natalija_mysticcakes

Priprema: Špinat dobro operite i kratko ga popržite na tavi s jednom žlicom maslinovog ulja, 1–2 minute, tek toliko da lagano omekša. Ostavite sa strane da se malo ohladi. Ako koristite mladi špinat s manjim listovima, nije ga potrebno sjeckati. Kod običnog špinata s većim listovima, nakon pirjanja ga po želji grubo nasjeckajte. U većoj zdjeli pjenasto izmiksajte jaja sa soli, otprilike 2–3 minute. Dodajte grčki jogurt, palentu, prašak za pecivo i dvije žlice maslinovog ulja, pa sve lagano sjedinite ručno, žicom za mućenje. U smjesu umiješajte izmrvljeni feta sir (neka ostanu i veći komadi) te pripremljeni špinat. Lagano promiješajte žlicom.

Smjesu ostavite da odstoji 10–15 minuta kako bi palenta upila tekućinu i lagano nabubrila. Manji lim (oko 22 × 17 cm) obložite papirom za pečenje, a stranice premažite s malo maslaca. Ulijte smjesu, poravnajte i pospite ribanim sirom po izboru. Pecite u pećnici zagrijanoj na 180 °C oko 35–40 minuta, dok površina ne postane lijepo zlatna. Ako koristite veći lim i želite tanje kocke, skratite vrijeme pečenja. Ostavite da se malo ohladi, zatim narežite na kocke. Poslužite uz grčki jogurt, cherry rajčice ili laganu salatu – ili jednostavno same, jer su fine u svakoj varijanti.
Ključne riječi
palenta kocke s feta sirom i špinatom recept dana recept

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!